Congo-Brazzaville: Gouvernance - Des entreprises congolaises sensibilisées à la "Démarche qualité"

La première édition, organisée le 9 décembre, par le ministère de l’économie, de l'industrie et du portefeuille public, avait pour objectif d'édifier ces entreprises sur ce concept innovant à travers lequel elles peuvent améliorer leur gouvernance interne en vue d'atteindre leurs objectifs.

L'organisation de cet atelier de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de la qualité, célébrée le 10 novembre de chaque année. Au Congo, le thème choisi pour cette première édition était : « Qualité et Innovation : comment transformer la culture de notre entreprise ? ».

À cette occasion, plusieurs thèmes ont été développés par des cadres et experts du ministère de l'Economie, portant entre autres sur les enjeux et bénéfices de la Démarche qualité ; le plan de mise en œuvre de la Démarche qualité et la qualité dans l'organisation de l'entreprise.

Parlant des enjeux, on retient que ceux-ci sont économiques, technologiques, juridiques et sociaux.

En résumé, on peut noter que la Démarche qualité est une approche stratégique décidée et supervisée par la direction de l'entreprise. Elle appartient à tous les collaborateurs et est mise en œuvre par le manager.

La gestion de la qualité comprend plusieurs composantes : la démarche qualité, le système qualité ; l'audit qualité ; le contrôle qualité ; l'assurance qualité et la charte qualité.

Au niveau opérationnel, d'après les experts, la Démarche qualité reste un instrument de réconciliation des acteurs de l'entreprise mettant le client au cœur du fonctionnement global.

Au plan règlementaire, cette innovation procure des atouts importants qui garantissent la transparence et la traçabilité au sein de l'entreprise. Elle fait partie des impératives de production, et demeure une vraie source économique.

La Démarche qualité conduit surtout à des innovations dont le but est de produire et satisfaire l'ensemble des acteurs en présence, notamment les travailleurs, les responsables et les clients, pour améliorer la culture de l'entreprise.

Notons que la cérémonie était patronnée par le directeur de cabinet du ministre de l'Economie, de l'industrie et du portefeuille public, Raymond Dirat.