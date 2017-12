Congo-Kinshasa: Situation des enfants dans le monde - L'Unicef s'intéresse à l'accès des enfants à l'Internet

Le rapport annuel 2017 de l'Unicef, publié le 11 décembre, analyse exhaustivement pour la première fois la manière dont la technologie numérique affecte la vie des enfants et les possibilités qui s'offrent à eux, identifiant à la fois les dangers et les opportunités de l'Internet.

Le document révèle que des millions d'enfants sont laissés pour compte. « Dans le monde, environ un tiers des jeunes, soit trois cent quarante- six millions de personnes, ne sont pas connectés, ce qui accentue les inégalités et réduit la capacité des enfants à prendre part à une économie de plus en plus numérique », indique le rapport de l'Unicef. « En RDC, l'accès des enfants à l'Internet reste faible », a reconnu la chargée de l'Unicef en RDC, Sylvie Sona, au cours d'un échange avec les journalistes, membres de Réseau des journalistes amis de l'enfant (RJAE), à l'occasion de la publication de ce texte. Très peu d'enfants ont accès à l'Internet à cause de son coût élevé par rapport au niveau de vie de la population. Un gigabit pour accéder à internet, a-t-elle dit, coûte dix dollars.

« Une étude indique qu'en RDC, 3,9 à 7% seulement de la population ont accès à l'Internet », a indiqué Sylvie Sona qui a affirmé que l'Unicef/RDC a créé un blog dénommé « Po na bana » (Pour les enfants) où sont publiés des articles sur la situation de l'enfant et de la mère. De son coté, Glodi Matsingi Lungomba, âgé de 17 ans, enfant reporter et élève en 6e des humanités pédagogiques à l'institut Vedruna de N'Djili à Kinshasa, a témoigné sur les avantages qu'il tire de l'Internet. Cet enfant, qui a participé en août dernier à un atelier portant sur une étude de l'université de Sydney, en Australie, sur le numérique dans la vie des jeunes, a soutenu que depuis qu'il a accès à l'internet, il fait des recherches qui lui permettent de réussir facilement ses devoirs à domicile.

Mais il n'y accède que partiellement à cause du coût élevé. Pour lui, la plupart des élèves qui n'ont pas accès à l'Internet pour faire des recherches ne réussissent pas leurs devoirs à domicile. « En 1re année du cycle secondaire, j'étais médiocre dans le concours de génie en herbe, parce je n'avais pas l'habitude de faire des recherches pour lire sur Internet. Mais dès que j'ai pris l'habitude de faire mes recherches dans le numérique sur la mythologie, le sport et d'autres domaines, je me suis perfectionné jusqu'à devenir un des meilleurs acteurs de génie en herbe de mon école », a-t-il témoigné tout content.

Pour améliorer l'accès des enfants à l'Internet, l'Unicef formule quelques recommandations aussi bien aux gouvernements qu'aux partenaires, à savoir offrir à tous les enfants un accès abordable à des ressources en ligne de qualité, protéger les enfants des dangers d'Internet y compris la maltraitance, l'exploitation, la traite, l'intimidation et l'exposition à des contenus inappropriés, protéger la vie privée et l'identité des enfants en ligne et promouvoir l'habileté numérique pour permettre aux enfants de s'informer et de se connecter en toute sécurité.