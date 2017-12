Cameroun: Camair-Co - Cap sur Dakar

Après Bangui, N'Djamena, Libreville et Cotonou, l'étoile du Cameroun a ouvert l'escale sénégalaise vendredi dernier.

Tout grand événement heureux s'arrose. Imaginez le rituel pour un avion qui atterrit pour la première fois dans un aéroport, qui plus est flambant neuf ? Eh bien, ce sont des citernes de pompiers qui s'en chargent. Elles tournent autour de l'avion en déversant des jets d'eau sur l'engin.

Très beau, très émouvant aussi. Voilà l'accueil réservé à Camair-Co vendredi 8 décembre dernier à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar. Une infrastructure toute neuve inaugurée la veille, jeudi 7 décembre 2017. La compagnie aérienne du Cameroun n'était donc que la trentième à y atterrir, dans le cadre d'un vol inaugural.

Pour ce voyage spécial, la direction générale de la Camair-Co a invité des hommes d'affaires du Cameroun et du Sénégal, des diplomates, des artistes et la presse. Ce vol, Douala-Dakar via Yaoundé, en 5 heures 20 minutes, sera opérationnel dès ce vendredi 15 décembre, à partir de 449 700 F.

D'ici là, les passagers du vol inaugural ont pu apprécier le confort offert à bord. Mais aussi les plaisirs de Dakar by night, grâce à une soirée de gala animée par des artistes des deux pays. Une visite touristique de l'île de Gorée et de la capitale du Sénégal était également prévue, de même qu'une réception à la résidence de l'ambassadeur du Cameroun, Jean Koe Ntonga.

Autre temps fort de ce week-end de loisirs, la rencontre entre opérateurs économiques des deux pays. Occasion de découvrir que la compagnie aérienne du Cameroun est désormais membre du Groupement inter-patronal (GICAM).

Alain Blaise Batongué, secrétaire exécutif souligne d'ailleurs que ce vol inaugural a permis de relancer le partenariat avec le patronat sénégalais et donc, de favoriser encore plus les échanges entre les opérateurs économiques des deux pays, à la lumière d'une réunion organisée au GICAM en octobre 2014.

Laquelle permettait de rapprocher les organisations inter-patronales d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique Centrale. « Si on densifie les échanges, ce sera plus intéressant que de nous battre contre les APE.

De ce point de vue, nous allons prendre part dans deux mois, en février 2018 à Dakar, à un gros évènement qui permettra effectivement de relancer le dynamisme de la coopération entre le Cameroun et le Sénégal ». Et Camair-Co sera de ce nouvel envol.