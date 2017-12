Cameroun: Marchés publics - Les régions se comportent mieux

Les appels d'offres devraient suivre dès le 1er janvier 2018, et la passation de tous les marchés correspondants, au plus tard le 30 avril 2018. Le ministre rassure que cela est techniquement possible, les effets bénéfiques escomptés de ces diligences étant de disposer d'une longue période de huit mois, essentiellement consacrés à l'exécution des marchés signés.

L'application de cette disposition explique sans doute pourquoi le taux global d'exécution de l'ensemble des marchés dans les services déconcentrés se situe actuellement à 68%. Une situation qu'Abba Sadou salue, tout en précisant que leurs plans de passation des marchés et leurs performances connaissent un taux d'amélioration plus accéléré, d'année en année. Ce n'est pas le cas du niveau central, qui affiche un taux d'environ 17% de marchés réceptionnés.

Grâce à la programmation des marchés publics, il est actuellement possible de mettre à disposition et suffisamment à temps, les journaux des projets de l'année suivante. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé des Marchés publics (Minmap), Abba Sadou, s'en est réjoui hier à Yaoundé.

