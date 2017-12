Cameroun: Sénat - Les ministres défendent leurs enveloppes

Hier lundi, la Commission des finances a repris les travaux avec les ministres de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, des Transports, de l'Agriculture et du Développement rural, ainsi que le ministre de la Santé publique.

Il s'agit des ministres de l'Education de base (210 milliards F), des Enseignements secondaires (365 milliards), de l'Enseignement supérieur (61,401 milliards F), de l'Emploi et de la Formation professionnelle (20,523 milliards), ainsi que de l'Elevage, des Pêches et des Industries animales, des Travaux publics (326,26 milliards), de la Fonction publique et de la Réforme administrative (13,277 milliards) et des Relations extérieures.

Les membres de la commission ont également reçu les ministres du Commerce (8,766 milliards F), du Travail et de la Sécurité sociale (4,752 milliards F), ainsi que de l'Habitat et du Développement urbain. En soirée, ils étaient huit membres du gouvernement devant les sénateurs.

Depuis lors, ils se succèdent devant les membres de cette commission. Après avoir défendu les enveloppes des institutions de souveraineté comme la présidence de la République, les services du Premier ministre, le Conseil économique et social, entre autres, le ministre des Finances a cédé la place au ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire.

