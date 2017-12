Congo-Kinshasa: Journée internationale des droits de l'homme - La Démocratie chrétienne interpelle le gouvernement congolais

La DC et d'autres défenseurs des droits humains se sont opposés à l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU motivant leur refus par les violations des droits de l'homme reprochés au gouvernement congolais ainsi que le refus d'exécuter ce jugement de la structure dont le pays devrait devenir membre. Après cette élection, beaucoup ont pensé que l'adhésion de la RDC dans ce cercle lui permettrait de se conformer aux règles. C'est donc dans cette optique que la DC attend voir le gouvernement congolais agir et répondre positivement au jugement du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, en libérant son président national, le député Eugène Diomi Ndongala.

Il est rappelé que le Comité des droits de l'homme de l'ONU, répondant à une requête du président de la DC, le député Diomi Ndongala, sur sa condamnation par la justice congolaise et son incarcération a, à son tour, condamné la RDC. Cette instance a demandé au Congo d'annuler ce jugement contre le député incarcéré, de le relâcher, de voir la possibilité de l'indemniser et de rendre publique cette condamnation. Le délai accordé à la RDC pour l'exécution de ce jugement est largement dépassé alors que le président de la DC se trouve toujours sous geôle bien que son état de santé requière des soins appropriés.

Le parti du président Eugène Diomi Ndongala a dénoncé « la volonté délibérée du gouvernement congolais à briser le reste du pacte démocratique qu'est notamment le droit de vote aux Congolais dans toute indépendance et inclusivité bafouée par la loi électorale » adoptée à l'Assemblée nationale et envoyée en seconde lecture au sénat avant sa promulgation. Il s'agit, pour la DC, d'une violation de l'article 14 de la Constitution congolaise ainsi que la DUDH.

