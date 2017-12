Congo-Brazzaville: Distinction - L'ONG SIIS reçoit le prix World Quality Star Gold

interview

À l'occasion d'une convention sur la qualité à Paris, l'ONG congolaise dénommée Standards et indicateurs pour l'innovation sociale, créée en 2009, a été récompensée pour son engagement dans le domaine social.

Organisée par Business Initiative Directions (BID), cette manifestation a réuni plus d'une cinquantaine d'organisations, entreprises et cabinets du monde. Dans une interview exclusive avec Les Dépêches de Brazzaville, le secrétaire général de cette ONG, Mathurin Dominique Yangou, revient sur cette distinction et sur les activités menées depuis 8 ans.

Que représente pour vous le prix World Quality Star Gold ?

Le prestigieux prix World Quality Star Gold constitue pour nous une reconnaissance internationale du Leadership de la qualité et une récompense pour nos efforts fournis sur la culture de la qualité : l'amélioration continue de notre performance sur le terrain ; la motivation du personnel et sûrement la satisfaction de nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et le gouvernement de la République du Congo ; et la satisfaction de nos bénéficiaires qui sont les Directions départementales de la Santé (DDS) des départements des Plateaux et de la Cuvette, les districts sanitaires, les cinq Hôpitaux de Base (HB) et les 46 Centres de Santé (CS) de ces départements.

Ce prix constitue aussi pour nous un engagement à diffuser la culture de la qualité à nos partenaires et bénéficiaires que je viens de citer et à notre entourage social, en utilisant comme support le modèle de gestion de la qualité totale QC100. L'ONG SIIS reconnaît que la qualité est un facteur de développement important pour être compétitif. Ce prix constitue, pour le Congo, le début de la marche vers la qualité reconnue au niveau international, car l'ONG SIIS vient d'acquérir le droit de proposer une société congolaise qui respecte les standards de qualité et porte une voix sur l'ensemble des propositions à travers le monde.

Comment entendez-vous mettre en valeur ce prix ?

La valeur de ce prix dépend d'abord de la crédibilité qu'accorderont les partenaires techniques et financiers et le monde du leadership à notre organisation. Les partenaires au développement et même le gouvernement congolais sont toujours à la recherche des collaborateurs de terrain crédibles et efficaces. Avec ce prix, l'ONG SIIS voudrait leur rassurer de sa disponibilité, son efficacité et sa crédibilité et leur épargner des doutes, inquiétudes, coûts et temps qui sont liés au processus de sélection des opérateurs. Mettre en valeur ce prix, c'est tout d'abord maintenir notre cap et l'améliorer en mettant en application les 100 normes ou standards de qualité que le BID ONE GROUP a mis à notre disposition. Ce travail de mise en valeur sera très effectif au moment où notre garant nous dotera de tout le matériel nécessaire à un projet de qualité. Dans un temps proche, nous envisageons d'organiser des formations pour propager cette culture de la qualité. Nous espérons que les divers acteurs manifesteront leur intérêt dans ce domaine qui est rentable pour leurs activités.

Quelles sont les activités menées par votre ONG au Congo ? En 8 ans d'existence, qu'avez-vous fait au Congo ?

En huit ans, nous avons forgé notre système d'organisation et de gestion tout en réservant une place de choix sur la qualité. Nous avons participé à la mise en œuvre de quelques initiatives qui sont plus ou moins visibles. Actuellement nous sommes en partenariat avec le gouvernement congolais et la Banque mondiale.

Nous remercions le BID ONE GROUP, l'une des quatre premières organisations mondiales à implémenter la culture de la qualité dans les meilleures entreprises mondiales, de nous avoir fait confiance et de s'engager à nous accompagner dans ce monde de la qualité qui est si complexe et rentable.