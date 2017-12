Congo-Brazzaville: Jean François Boungou Kolo nommé secrétaire général de la ligue du Kouilou

Le président de la Ligue interdépartementale de football du Kouilou, Jean Ferdinand Mampassi, a désigné, sur décision n° 01/11/17/LIDFK/PL, Jean François Boungou Kolo, secrétaire général de la ligue du football en remplacement d'Auguiste Goma Tati.

La nomination, a assuré le président de la ligue, est conforme aux nouveaux statuts et règlement de la Fédération congolaise de football. Le nouveau secrétaire général qui remplace à ce poste Auguste Goma Tati a pour mission de réorganiser l'administration de la ligue. « En matière d'organisation et d'administration, il faut avoir beaucoup de stratégies. Nous avions eu un secrétaire général qui a fait deux ans. Je pense que cela suffit pour éviter le copinage avec les présidents et les secrétaires généraux des clubs qui aiment les qualifications frauduleuses. Le nouveau promu maîtrise bien la maison, après avoir dirigé pendant 15 ans le club LEA et deux ans d'affilée la commission d'organisation, il a toutes les capacités pour éradiquer certaines difficultés que nous avons eues durant les deux ans passés », a souligné Jean Ferdinand Mampassi.

Parlant du démarrage des compétitions départementales, le président de la ligue a expliqué que Pointe-Noire n'a qu'un seul terrain où se jouent tous les championnats, notamment les championnats nationaux Ligue1 et 2 ainsi que les championnats départementaux. D'où la ligue privilégie d'abord les compétitions des ligues 1 et 2 avant de lancer les championnats départementaux, notamment de D1 et D2.

Soulignons qu'après la présentation du nouveau secrétaire aux autres membres de la ligue et à la presse sportive, Jean François Boungou Kolo a remercié le président de la ligue pour cette marque de confiance et a promis de se mettre à l’œuvre pour réussir sa mission. « Je rends grâce à Dieu et je remercie le président de la ligue pour la confiance qu'il m'a faite en me nommant à ce poste très sensible qui à souvent des problèmes pendant les qualifications. Mais je ferai de mon mieux pour accomplir ma tâche avec le soutien de tous les membres de la ligue et surtout de travailler en collaboration avec les dirigeants des ligues », a-t-il déclaré.