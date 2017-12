Congo-Kinshasa: Elections et paix - Une campagne de sensibilisation des jeunes de Kinseso

Deux membres de la majorité présidentielle, notamment le ministre de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville, Félix Kabange Numbi, et celui de l'Urbanisme et habitat, Joseph Koko Nyangi, ont été conviés à parler aux jeunes de la localité des questions d'actualité.

Les deux personnalités ont fait le déplacement de Kinseso à l'invitation du Rassemblement de la jeunesse acquise à la paix, une plate-forme composée majoritairement de jeunes tshisekedistes. Coiffés tous deux d'un chapeau "munyere" en mémoire du père de la non-violence, Étienne Tshisekedi, Félix Kabange Numbi et Joseph Koko Nyangi ont fait savoir aux jeunes qu'ils ne doivent plus répondre aux appels à la violence des politiciens en mal de repositionnement, qui ne jurent que par des troubles et villes mortes. Tout en les saluant pour leur initiative de paix, Joseph Koko Nyangi les a mis en garde contre tous les fauteurs de troubles. « Nous n'allons pas laisser le terrain à ces aventuriers qui distraient notre jeunesse avec des messages de tueries et de banditisme urbain. Les jeunes ont compris et sont déterminés à aller aux élections sans la violence . Nous reviendrons souvent pour vous éclairer afin que vous ne soyez pas manipulés... », a promis Joseph Koko Nyangi aux jeunes du Rassemblement de la jeunesse acquise à la paix.

Pour sa part, Félix Kabange Numbi, rappelant que la date des élections est déjà connue, a demandé à la population congolaise de ne plus donner « l'occasion aux pêcheurs en eaux troubles de pouvoir semer les désordres à travers la ville de Kinshasa et la RDC », ajoutant: «Nous avons besoin de la paix pour aller aux élections ».

Étienne Tshisekedi, a martelé Félix Kabange Numbi, a milité pour la non-violence et les élections en République démocratique du Congo. Aussi a-t-il appelé les jeunes à la vigilance pour aller aux élections dans la paix, la seule attitude positive d'honorer la mémoire de ce grand leader.