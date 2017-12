Congo-Kinshasa: Fête de la Nativité - Un Noël parfait en préparation pour les orphelins de Kimbondo

Les associations SOS Kinshasa et les Amis de la nature et des jardins (ANJ) organisent une célébration exceptionnelle pour 450 pensionnaires de la Fondation pédiatrique de Kimbondo (FPK) à Fête parfaite, le cadre de rêve situé à la Gombe.

Baptisé Kaka Bolingo, l'évènement du 25 décembre prévu de 8h30 à 17h30 a été annoncé au cours d'une conférence de presse tenue le 9 décembre à Fête parfaite. Il se veut un moment de partage mais surtout d'amour. Tel est le sens que SOS Kinshasa et l'ANJ donnent à l'organisation de la manifestation partie d'un double besoin : « offrir un noël radieux aux orphelins de la Fondation de Kimbondo et par-delà, l'occasion d'affronter le quotidien avec plus de sérénité ». En effet, les coordonnateurs des deux associations se sont dits écœurés face au peu de cas accordé à la condition des orphelins de Kimbondo, une attitude qui frise l'indifférence. Interpellés eux-mêmes par l'entrain de bénévoles étrangers à les assister, les coordonnateurs des deux associations ont pensé qu'il était temps, ont-ils dit, de « faire amende honorable en prenant soin de nous-mêmes. Il est temps que nous, Congolais, prenions en charge nos propres ennuis et tracas, que nous trouvions les moyens de mettre l'amour Kaka Bolingo, en action pour changer les choses ».

Il faut donc dès lors comprendre que SOS Kinshasa et l'ANJ ont entrepris de mener la campagne Kaka Bolingo dans la perspective d'améliorer le quotidien des orphelins de Kimbondo. « Bolingo Kaka n'est pas qu'une affaire de Noël. Car il existe un quotidien avec ses défis ensuite. Aussi, au-delà de ce premier partage, nous voulons que les dons et l'argent récoltés servent à affronter le quotidien avec un peu de sérénité », ont-elles précisé. Autour de la célébration de la Nativité qu'elles perçoivent comme un signe de l'amour divin, les deux associations ont entrepris une collecte de fonds et de dons. Aussi les familles kinoises sont-elles invitées à faire partie de la fête en achetant des bons de soutien qui leur permettront de s'offrir des tables de 5 personnes et de 10 personnes.

Ils auront ,pour ce faire, droit à un petit-déjeuner spécial de Noël et au grand buffet de midi. Mais ce n'est pas tout, en plus de ce moment passé autour de la table, il est prévu une programmation spéciale. Des activités diverses vont meubler cette journée de Noël que l'on veut parfaite à Fête parfaite. Une parade de la Fanfare Masolo va lancer la journée. Les activités prévues sont adaptées à tous les goûts et à tous les âges. Une animation jeunesse avec un spectacle de marionnettes, un concert de fanfare, des spectacles d'humour dont celui du lauréat du prix RFI talents du rire, Ronsia et des Nyotas, le premier duo africain d'humoristes féminins. Des jeux divers mais aussi d'autres prestations musicales dont celle des jeunes orphelins de Kimbondo. Concocté avec une bonne dose d'amour, Kaka Bolingo oblige, le programme de la journée rendra hommage au lieu prestigieux qui va l'accueillir.

Apprendre à pêcher

Le plus important à retenir, signale l'organisation, c'est que les bons de soutien donnent certes un accès à la fête à Fête parfaite mais ils ont font bien plus. Au-delà de l'aspect festif, la face visible de l'iceberg, les familles qui s'en procureront vont participer à rendre plus vivable le quotidien des pensionnaires de l'orphelinat de Kimbondo. Une bonne partie de l'argent ainsi que les fonds récoltés à noël vont servir à entreprendre des projets rentables sur le long terme pour la Fondation. En effet, les organisateurs espèrent récolter une enveloppe assez consistante pour lancer des activités agricoles sur les 50 ha de terre arable que possède la Fondation dans la périphérie de la ville. Mené à bien, ce projet devrait permettre d'assurer une autonomie alimentaire à la Fondation mais aussi de lui offrir une source de revenus grâce à la vente des produits des champs. « Assurer la nourriture serait déjà résoudre au moins un des problèmes de la Fondation », pensent SOS Kinshasa et l'ANJ, pour qui se serait là une manière non pas d'offrir du poisson mais bien d'apprendre à pêcher à la Fondation.

Kaka Bolingo, ont rappelé les associations, « c'est la preuve qu'avec de l'amour on peut créer un univers meilleur et pas seulement un idéal. Il faut s'y mettre et le faire avec amour car rien qu'avec de l'amour, avec Kaka Bolingo, donc nous pouvons tout créer, il suffit de le vouloir un jour, de décider d'aimer un peu ou de regarder un peu parce que l'on aspire à mieux pour l'avenir de cette nation ». Et de conclure de la sorte : « Arrêtons de nous plaindre et agissons avec de l'amour, Kaka Bolingo, Bolingo Kaka, rien que de l'amour. Il faut décider de s'engager un jour comme l'Espace Masolo, qui a produit cette fanfare d'enfants tirés de la rue qui aussi vont donner de leur amour à Kaka Bolingo 1, pour que la fête soit belle ». Noël à Fête parfaite est baptisé Kaka Bolingo1, parce que la manifestation organisée pour les enfants orphelins de Kimbondo lance une série d'activités du genre qui seront organisées de manière régulières chaque année et pas seulement à Noël », a affirmé la porte-parole de la campagne.