Congo-Brazzaville: Assises nationales de l'emploi et de la formation - Près de 500 participants attendus à la première édition

L'Université des connaissances africaines (UCA), organise les 14 et 15 décembre prochains à Brazzaville, la première édition des Assises nationales de l'emploi et de la formation (ANEF) sur le thème : « Comment créer 6 000 emplois de 2018 à 2023 »

Les objectifs de cette rencontre qui réunira près de 500 personnes à l'auditorium du ministère des Affaires étrangères ont été présentés au cours d'une conférence de presse animée le 11 décembre à Brazzaville par le président de l'UCA, Patrice Passy. Selon lui, la première édition des ANEF qui sera placée sous le patronage du Premier-ministre sont un creuset d'échanges d'expériences et une occasion de mettre en exergue les potentialités nationales pour les chantiers de l'emploi des jeunes diplômés congolais.

En effet, ces assises permettront de débattre des problématiques liées à l'inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi sur le marché du travail au Congo, et d'aborder des questions relatives à la formation et aux métiers en vue de l'insertion professionnelle des jeunes ; de la lutte contre le chômage. Au programme des communications portant, entre autres, sur : l'Emploi et la cohésion sociale au Congo : les réponses de l'Etat congolais ; l'Enseignement supérieur face aux métiers d'avenir, métiers en souffrance, métiers en tension : comment s'organise l'université ? ; les Chantiers de l'emploi au Congo de 2018 à 2023. Les autres exposés seront consacrés à l'attractivité de l'emploi dans les PME-PMI vue par les jeunes diplômés et les responsables des PME ; quelle insertion professionnelle pour les jeunes congolais issus des milieux défavorisés ou des familles démunies ?

Ainsi, une réflexion sera menée pour, dit-il, accompagner au mieux les jeunes diplômés vers la vie active en suscitant l'auto-emploi, à travers par exemple le lancement du Téléthon national de l'emploi. Parmi les participants, il y aura ceux qui viendront des ministères, d'Uni Congo, UNOC, les entreprises. Cette initiative aboutira à terme, a indiqué Patrice Passy, à la mise en place d'un chantier national des emplois des jeunes diplômés de 2018 à 2023 ; à la création de l'Observatoire national des métiers et des emplois ; la mise en place d'une cartographie nationale des métiers et de compétences ; la création d'un centre national des formations aux métiers ; le lancement du téléthon de l'emploi.

« Nous proposons la création de 6000 emplois, à travers le chantier national de l'emploi que nous lançons les 14 et 15 décembre de 2018 à 2023, avec les jeunes diplômés, les chômeurs et le gouvernement. La phase de préparation et de lancement est financée par l'UCA. Ces 6 000 emplois peuvent être considérés pour nous comme un plan quinquennal national autour de l'emploi », a expliqué Patrice Passy à la presse.

Lancée en novembre 2015 à Paris, l'UCA est une association apolitique qui se veut être un lieu de pollinisation mutuelle sur des questions relatives à la production de nouveaux paradigmes africains nés des dynamiques endogènes, générées par la mondialisation. « Nous considérons l'UCA comme une fabrique d'initiatives citoyennes ; un appareil de solutions dans le cadre de l'innovation sociale que nous mettons à la disposition des autorités, des entreprises pour solutionner leurs problèmes », a conclu son président.