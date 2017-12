« Cet homme n'était pas ordinaire. Il était d'une grande simplicité et nous qui le fréquentions, qui le suivions, avons appris et bénéficié de ses qualités de grand rassembleur et d'homme de paix...»

Des projections de films-documentaires retraçant son parcours et sa vie, une conférence publique et une messe d'action de grâces ont meublé ce 24eanniversaire dans la ville balnéaire.

A la faveur du 24eanniversaire de la mort de Félix Houphouët-Boigny, père-fondateur de la Côte d'Ivoire moderne (1993-2017), le député Félix Anoblé, délégué départemental du Pdci-Rda de San Pedro Commune, a voulu marqué d'une pierre blanche cet évènement en organisant une journée commémorative.

Cette célébration a été marquée par des projections de films-documentaires retraçant le parcours et la vie de celui qui fut le premier Président de la Côte d'Ivoire, une conférence publique et une messe d'action de grâces. La conférence avait pour thème: « Félix Houphouët-Boigny, de la création du Pdci-Rda à la Côte d'Ivoire moderne ».

L'objectif étant de partager l'expérience d'un des disciples du Président Houphouët, en l'occurrence Laurent Dona Fologo, ancien secrétaire général de ce parti, avec les populations de la ville touristique en général, et en particulier avec les jeunes.

Pendant près de deux heures, celui-ci a retracé le parcours politique du d'Houphouët. En s'appuyant sur plusieurs anecdotes, il a montré à l'assistance la grandeur, la simplicité et les qualités humaines de l'homme.

« Cet homme n'était pas ordinaire. Il était d'une grande simplicité et nous qui le fréquentions, qui le suivions, avons appris et bénéficié de ses qualités de grand rassembleur et d'homme de paix. Aujourd'hui, nous, les anciens, avons le devoir de transmettre à la jeunesse des valeurs que le Président Houphouët-Boigny nous a léguées. Et la principale de ces valeurs est la paix », soutient l'ancien ministre de la jeunesse et des sports.

Avant d'ajouter: « Il nous a laissé la paix et il nous a demandé de cultiver l'amour, de maintenir la cohésion nationale, de travailler pour la prospérité de la Côte d'Ivoire et le partage ». Laurent Dona Fologo a félicité le député Félix Anoblé pour son initiative, et invité les jeunes à s'inspirer de la vie de Félix Houphouët-Boigny.

« Sans Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire ne serait sûrement pas la Côte d'Ivoire que nous connaissons aujourd'hui », a, pour sa part, admis le député Félix Anoblé, relatant quelques grands projets de développement de la Côte d'Ivoire initiés par le Bélier de Yamoussoukro, notamment la création de la ville de San Pedro.

Le député de cette commune a, à son tour, demandé aux jeunes, surtout les élèves, de cultiver l'amour, le pardon et de s'inscrire dans la vision du père-fondateur de la nation ivoirienne. Les uns et les autres ont dit leur joie d'avoir participé à cette conférence et ont encouragé son initiateur à rééditer ce type d'action.

Une messe d'action de grâces a été dite le même jour à la Cathédrale Saint Pierre de San Pedro, pour le repos de l'âme du premier Président de la Côte d'Ivoire.