Afrique: CECAFA Challenge Cup - Kenya, Burundi Ouganda et Zanzibar en demi-finales

L'édition 2017 de la CECAF Challenge Cup, organisée en cette fin d'année par le Kenya, connaît maintenant ses demi-finalistes. Entamée le 3 décembre, elle réunissait neuf équipes, le Zimbabwe, invité par les organisateurs ayant renoncé au dernier moment pour raisons extra-sportives.

Dans le groupe A figuraient le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, Zanzibar et la Libye, deuxième équipe ayant été conviée cette année au tournoi.

Dans le groupe B, on trouvait sur la ligne de départ le Burundi, l'Ethiopie, l'Ouganda et le Soudan du Sud.

Dans l'ensemble les matches ont été équilibrés, le rythme de la compétition - un match tous les deux jours - contraignant les équipes à un jeu à l'économie. Et c'est ainsi que le pays organisateur a dû attendre la quatrième et dernière journée du groupe A et un court succès devant la Tanzanie, transparente pendant le tournoi (1 nul, 3 défaites), pour obtenir sa place en demi-finales.

La surprise est venue de Zanzibar qui a pris la seconde place. La déception a été la performance du Rwanda, finaliste malheureux contre l'Ouganda de la dernière édition en 2015 à Addis-Abeba. Le Rwanda en préparation pour le CHAN Total, Maroc 2018, n'a signé qu'une seule victoire devant la Tanzanie (2-1), un nul avec la Libye (0-0) et deux défaites contre le Kenya (0-2) et Zanzibar (1-3). La Libye, deuxième équipe du groupe qualifiée pour le Maroc présente un bilan difficilement déchiffrable avec trois nuls sans but contre la Tanzanie, le Kenya et le Rwanda, et une seule victoire contre Zanzibar. C'est à l'occasion de ce dernier match qu'elle a remporté son unique victoire (1-0). Un but en quatre matches, l'attaque libyenne a été nettement moins efficace que sa défense. Un indice peut-être avant le Championnat d'Afrique des Nations Total.

Tenante du titre et troisième sélection du lot qualifiée pour le rendez-vous marocain, l'Ouganda n'a guère rayonné jusqu'à présent. Après un nul avec le Burundi (0-0), elle a dominé, sans surprise, le Soudan du Sud, équipe la plus faible du tournoi (5-1), avant d'achever son parcours par un nul avec l'Ethiopie (1-1).. Le Burundi a pris la deuxième place du groupe B après son nul avec l'Ouganda, une large victoire face à l'Ethiopie (4-1) et un autre nul avec le Soudan du Sud (0-0).

Les demi-finales opposeront, le 14 décembre, le Kenya au Burundi, et, le lendemain, l'Ouganda à Zanzibar.