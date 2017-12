Tunisie: La Cité des Potiers embellit encore !

C'est le cas avec le «Club Jeunes Science» de Nabeul qui, en partenariat avec la délégation spéciale de la municipalité de Nabeul, a offert à la capitale du Cap Bon son « I love Nabeul» (J'aime Nabeul), un monument sous forme d'installations de lettres géantes en vert et orange et un cœur rouge, de quoi attirer l'attention des facebookeurs qui ont partagé cette nouvelle en masse.

«Le projet a été financé par la délégation spéciale de la municipalité de Nabeul à hauteur de 6.000 dinars tunisiens. Et nous avons choisi cet emplacement pour que le monument puisse jouir de plus de visibilité», souligne Nizar Chemengui, secrétaire général du Club Jeunes Science de Nabeul.

Erigé juste en face du tribunal de première instance de Nabeul dans le carré de la Jarre, le monument s'inspire de l'action de promotion touristique baptisée «I love Tunis» et lancée, le mercredi 21 juin 2017, par l'association «Wallah we can» et le collectif des amis de l'avenue Habib-Bourguiba dans la principale artère de la capitale.

Si plusieurs internautes ont salué une telle initiative, d'autres ont critiqué le choix de son emplacement en pointant du doigt une concentration anormale de symboles autour de la Jarre (ex : la statue symbolisant la mascotte du Festival international Néapolis du théâtre pour enfants ou la place des Arts dans le jardin à côté du musée de Nabeul).

La Jarre et ses mille reflets nocturnes

Toujours dans le volet de l'embellissement de la ville, l'Association d'amitié et d'action sociale (3A.S.) poursuit son engagement citoyen en matière d'embellissement en ayant habillé, le 8 décembre 2017, le gigantesque arbre de la mythique Jarre de Nabeul d'une nouvelle parure lumineuse.

«La Jarre a un nouveau éclairage grâce à notre ami Mokhtar Slama qui nous a offert 3.000 tubes Led dont la valeur totale est estimée à trois mille dinars tunisiens. Je tiens, également, à remercier M. Hatem Sassi et l'équipe de la municipalité (Ahmed, Wissem Garali et Sahraoui) qui ont bossé durant trois nuits successives sur le projet», fait savoir Hbib Ben Lamine, président de l'Association d'amitié et d'action sociale(3A.S).

Il reste à signaler qu'à l'image de l'imposant sapin de Noël des Champs-Elysées à Paris, l'association envisage aussi d'équiper, dans les prochains jours, la base de la Jarre de nouveaux projecteurs de lumière ambiance.

«Ces projecteurs vont offrir un spectacle de lumières poly-chromatiques. Ainsi, la Jarre se déclinera la nuit en plusieurs couleurs», ajoute M. Ben Lamine.

Rappelons que la 3A.S. compte à son actif la réinstallation et l'éclairage de l'Arc de Nabeul, l'organisation du Festival des Lumières durant l'été 2017 (dans le cadre des festivités du 130e anniversaire de la Municipalité de Nabeul), l'illumination du gigantesque arbre situé devant le siège du gouvernorat de Nabeul et surtout plusieurs actions sociales (distribution de colis alimentaires durant le ramadan, opérations de circoncision d'enfants issus de familles démunies, distribution de chaises roulantes pour personnes handicapées, actions d'embellissement d'écoles primaires dans des zones rurales, distributions de cartables et de fournitures scolaires à chaque rentrée scolaire, etc.).

Voilà des initiatives à saluer et surtout à copier !

