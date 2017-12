Tunisie: Culture - la cabale... jusqu'où ?

Lassés, vraiment, de tant de polémiques autour de la culture et de la gouvernance de la Culture. La dernière en date (affaire du festival de Hammamet) est, peut-être, la plus bruyante, mais elle ne diffère en rien de toutes les autres, que ce soit sous ce dernier ministre, ou sous ceux qui l'ont précédé. Sept, au total, en moins de sept ans !on se fait difficilement à ce chiffre. Une moyenne de 12 mois «chaque», c'est peu, très peu, et cela porte déjà «les germes» du désordre.

Il y a, en «prime», qu'aucun des promis à la tâche ne peut mener un travail à son terme. Conséquence : ou on fait les choses à «moitié» et rien ne certifie que le successeur voudra bien en prendre la suite ; ou on ne fait rien du tout et on se rabat sur les vains discours et les vaines «démonstrations».Les exemples sont connus, du reste ; tout le monde se reconnaîtra.

Il y a surtout qu'à force de nominations, on a excité les convoitises. Le poste de ministre des Affaires culturelles ne se mérite plus tellement par les temps qui courent, on se «l'arrache» plutôt, parfois (souvent depuis 2014) par tous les moyens. Conséquence, encore :qui arrive à ses fins n'aura jamais la paix.

La cabale culturelle, c'est finalement ça : un portefeuille «arraché», un autre «perdu», et une guerre de clans qui s'enclenche aussitôt. Larvée en règle générale, déclarée par moments, entre «protecteurs» du nouveau ministre et «vengeurs» de l'ancien. Les mots peuvent paraître excessifs, mais c'est ce qui se passe vraiment.

Cela procède en fait, comme en cette malheureuse «affaire» de Hammamet, par confrontations directes, par limogeages subits, par accusations réciproques, par donné et rendu, par médias interposés, qui pour, aux confins de l'allégeance, qui contre, au bord de l'inimitié.

On se dit «lassés», d'abord pour une raison éthique : ces «échanges de coups» entre décideurs et cadres ternissent -- ô combien -- l'image de la Culture. Ils datent, en plus, de fort longtemps, au point que mauvaise réputation est faite. On murmure bien des choses à propos de l'establishment de la culture, on parle, là aussi, de clanismes, de conflits d'intérêts, si, en plus, s'ajoutent des « batailles de chefs », c'est que tout un secteur a perdu son crédit.

On n'apprécie pas, non plus, le rôle joué par les médias. Les «pour» comme les «contre». Nous-mêmes en sommes parfois concernés. Se choisir un camp dans une «cabale culturelle» ne mène à rien de bon. Ce sont presque toujours des dossiers confus, voire sulfureux, où les torts sont immanquablement partagés. On n'en sort jamais intact, ni totalement «blanchi».

Le tout dernier ouvrage du Dr Ali Belarbi («Les politiques culturelles que nous prônons») peut, dans ce sens, nous être très utile. Il porte sur des politiques culturelles que nous devrions prendre en exemple. Celles des bâtisseurs de l'après-indépendance.

Ces politiques s'étaient, entre autres, fixées pour but de réformer l'administration de la Culture. Sa gouvernance, en somme. Les résultats, on les connaît. On en retient, surtout, qu'à l'époque, briguer le poste de ministre de la Culture était un idéal militant, jamais une «fin en soi», et que (pierre dans notre jardin) le journalisme culturel jugeait alors sur pièce, pas sur des «intérêts partisans».