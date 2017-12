Tunisie: Et si on l'appliquait à notre championnat !

Si, dans certains cas, les fautes des arbitres sont si flagrantes au point qu'elles laissent penser à la mauvaise foi, dans d'autres cas de figure elles ne devaient pas susciter tant de débordement et de violence au cours et après les matches.

Pour certaines rencontres, dont le dernier classico de Sousse comptant pour la mise à jour de la cinquième journée du championnat, l'ambiance déchaînée sur les gradins avant même le coup d'envoi de la rencontre et le comportement agressif des joueurs locaux dès les premières minutes de la rencontre ont compliqué la tâche de l'arbitre du match.

L'arbitrage vidéo aurait été tranchant...

Le penalty accordé à l'Espérance de Tunis lors du dernier derby de la capitale, et qui a donné lieu au but de la victoire, était très discuté et ce n'est pas la moviola de Dimanche Sport, voire celle de la chaîne qatarie Al Kass qui changeront les avis des supporters dans les deux camps.

Si les supporters espérantistes sont persuadés qu'Opoku a touché volontairement la balle de la main, le public du Club Africain vous le dira pour toujours, après des mois, voire des années, que l'arbitre n'aurait pas dû siffler le penalty.

A notre humble avis, si on avait appliqué l'arbitrage vidéo lors du dernier derby, tout le débat autour de la main d'Opoku et son intention de changer la trajectoire de la balle aurait été évité.

Le penalty demeure discutable. C'est un fait. Car si la balle a touché l'épaule d'Opoku, la position de son épaule n'est pas innocente aux yeux des spécialistes. L'application de l'arbitrage vidéo dans cette rencontre aurait sans doute évité toute confusion et la décision prise par l'arbitre aurait été acceptée par tous.

Et si on appliquait l'arbitrage vidéo dans notre championnat ! Cela réglerait sans aucun doute un des plus épineux problèmes de notre football, à savoir les contestations des décisions prises par les hommes en noir.

Le jour où l'arbitrage vidéo sera appliqué dans notre championnat, il mettra fin à bien des magouilles et fera taire à jamais les mauvaises langues.

