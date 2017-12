Tunisie: Soutien aux entrepreneurs africains innovants

La Bmce Bank of Africa a annoncé le lancement de la phase finale de la troisième édition de l'African Entrepreneurship Award. Conçue et développée par le Groupe bancaire, cette initiative soutient les entrepreneurs africains, ou originaires d'Afrique, et récompense les talents et technologies dans trois catégories : l'éducation, l'environnement et les domaines inexplorés sur le continent.

A l'issue du Round 3 de l'édition 2017, 40 finalistes ont été retenus. Leur moyenne d'âge est de 32 ans et plus de 35% sont des femmes, démontrant l'esprit d'entreprise et la diversité qui animent la jeunesse africaine. Principale thématique retenue : l'environnement représente 46% des projets, illustrant l'extrême attention portée par les entrepreneurs aux problématiques écologiques. En outre, 61% des projets sélectionnés ont atteint l'état de start-up, ce qui démontre la très grande maturité des lauréats.

L'étape cruciale du programme a vu la participation des 40 finalistes à un bootcamp qui s'est déroulé à Casablanca du 6 au 10 décembre. Cette période d'entraînement a été suivie le 11 décembre d'une cérémonie de clôture qui a récompensé les projets les plus significatifs et durables.

Les lauréats désignés par un jury de mentors présidé M. Othman Benjelloun, président de Bmce Bank of Africa et composé de :

- M. Brahim Benjelloun Touimi, CEO de Bmce Bank of Africa

- M. Gong Li, innovateur et technologue

- Mme Marie Paul Niat, entrepreneur

- M. John-Bernard Duler, investisseur

Traduisant depuis 2015 l'engagement de Bmce Bank of Africa pour l'entrepreneuriat innovant en Afrique, l'African Entrepreneurship Award bénéficie d'une dotation d'un million USD. Cette initiative concrétise, chaque année, la vision du Groupe en faveur d'un continent porté par ses jeunes entrepreneurs, dans la perspective d'améliorer la qualité de la vie de tous les Africains.