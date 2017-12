Tunisie: Aux sources de l'obscurantisme arabe

Le déluge d'indignation, de colère, de manifestations ayant éclaté à travers les pays arabes, après l'annonce de D. Trump, était prévisible.

Un déluge certainement sincère, annonciateur de révoltes qui se solderont par des centaines de morts, palestiniens bien sûr. Grandes déclarations à l'ONU et à la Ligue arabe, insurrections dans la bande de Gaza : les mêmes ingrédients fabriquent les mêmes plats, et une lassitude surgit lorsque les choses se répètent, stériles, poignantes. Tout au fond, les Arabo-musulmans sont hantés par le sentiment d'une amère injustice: celle d'être toujours du côté des perdants.

Au même moment, à l'autre bout de la planète, Mister Trump, avec son « coup Jérusalem », provoque un tonnerre médiatique qui lui permet de faire passer certaines promesses de campagne, telle la loi anti-immigration, finalement adoptée par le Sénat. En Europe, des protestations, à l'égard de la décision américaine, se sont élevées, très polies, avec ce qu'il faut d'indignation pour faire bonne figure.

Entre-temps, M. Macron enterrait deux morts illustres, représentants emblématiques, l'un de l'art français d'écrire, l'autre du rock et du twist. Entre-temps, Mme Merkel s'ingénie toujours à construire une alliance de partis lui permettant de briguer un énième mandat ; Jérusalem est, pour elle, la dernière roue de la charrette. Peu de temps avant, (très précisément, le 2 novembre 2017), Mme Theresa May a célébré avec émotion le centenaire de la déclaration Balfour, cristallisant le projet d'un Etat sioniste en Palestine, avec la bénédiction du gouvernement britannique.

Cette bénédiction était acquise depuis 1897, lors du congrès de Bâle, lorsque le mouvement nationaliste juif présenta le projet d'une colonisation de la Palestine par Israël.

Vous me direz : quel rapport avec le fameux article 36 du projet de loi de finances 2018 ? Lors de la discussion de l'article, le bloc parlementaire Ennahdha s'est levé comme un seul homme et a quitté la salle. C'est qu'il s'agissait de priver ses « amis turcs » de l'exemption douanière qui régissait leurs exportations vers la Tunisie ; l'article 36, prévoit en effet de taxer les produits turcs à 90%, ce qui ferait gagner à la Tunisie la coquette somme de 5 milliards de dinars.

Honte à ceux qui veulent importuner la Turquie, elle qui, pendant des années, a aidé de son mieux de jeunes Tunisiens, désireux d'aller mourir en Syrie, tout cela avec la bienveillance d'Ennahdha, alors au pouvoir. Il est indubitable que la bienveillance nahdhaouie, tel un renvoi d'ascenseur, devait, au moins, englober une exonération de taxes pour les produits turcs, depuis les glibettes blanches, en passant par le textile, et jusqu'à ces feuilletons télévisés, primaires et de mauvais goût, dont se gavent des Tunisiens ayant, depuis des lustres, renoncé à « chercher autre chose ». Les députés Nahdhaoui, furieux de voir disparaître ces privilèges turcs, auraient pu voter contre l'article 36.

Mais, ils ont fait plus : en quittant la salle et en menaçant de boycotter la loi de finances dans son intégralité, ils ont démontré, encore une fois, qu'ils ne sont solidaires que lorsqu'il s'agit de leurs intérêts : eux, les prétendus représentants du peuple, se moquent allégrement de la Tunisie et de ses finances... La Tunisie ? Ils veulent bien jouer la comédie du patriotisme, mais qu'on ne vienne pas balayer devant leur porte !

Or, il est certain qu'Erdogan, (qui a démis et emprisonné les élites de son pays), est plus proche de leur porte, et de leur cœur, que Youssef Chahed. Nous voilà renseignés, une fois de plus, une fois de trop, quant à la citoyenneté des « frères ». En d'autres temps, une bonne dictature les aurait privés de cette citoyenneté qu'ils foulent aux pieds. La dictature a parfois du bon ! Quant à la liberté (de s'opposer, ou de quitter une salle), elle s'arrête là où on nuit à autrui ; que dire lorsqu'on nuit à un pays tout entier ? Fort heureusement, l'article 36 est passé avec une majorité confortable, ce qui démontre (excellente nouvelle) qu'on n'a plus besoin, à l'ARP, des voix d'Ennahdha pour faire passer des lois.

En vérité, l'outrage porté à Jérusalem par Trump, n'est que le résultat de centaines, de milliers d'articles 36, déclinés à travers les pays du monde arabe. Aragon, parlant d'amour, proclamait : « Dites ces mots et retenez vos larmes ! » On est loin de l'amour, mais, à prononcer l'expression « monde arabe », des larmes peuvent venir aux nostalgiques de tout bord, ces romantiques qui persistent à voir un monde là où il n'y a que des pays, juxtaposés par la géographie, et protégeant, chacun, la soif de pouvoir et les intérêts de ses dirigeants...

La création, en 1947, de l'Etat d'Israël n'a pas donné lieu à un soulèvement en masse des pays arabes, si on excepte la réaction palestinienne. Le 29 novembre 1947, l'ONU signe la résolution 181, stipulant la création d'un Etat sioniste en terre de Palestine. Le 30 novembre, la guerre éclate entre Palestiniens et Israéliens. L'insurrection est matée par les Israéliens en mai 1948 et l'armistice signé en février 1949 entre Egyptiens et Israéliens.

Quant aux dirigeants des autres pays arabes, ils ont suivi les événements avec une abstention remarquable, en dehors de déclarations ronflantes et sans effet. Ces dirigeants arabes auraient pu, alors, fermer les vannes du pétrole, si cher aux Occidentaux. Ils auraient pu leur interdire le passage du canal de Suez et du golfe d'Aden. Rien de tout cela n'a eu lieu. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Moyen-Orient a assisté, passif, au remodelage de ses frontières par les Occidentaux.

C'est que les leaders arabes, occupés à asseoir leur pouvoir et leurs privilèges, avaient été achetés (et leurs populations avec) par les Américains, à coups de barils de pétrole. Au top ten des serfs de l'Occident, figuraient l'Arabie Saoudite, le Koweit, l'Egypte, les Emirats, et la jeune Jordanie, créée de toutes pièces par l'Angleterre.

Quant à la Ligue des Etats arabes (et non des nations arabes), créée en 1947, elle a toujours brillé par la stérilité de ses réunions, et l'emphase creuse de ses déclarations. Aucun rendement dans les domaines sécuritaire et économique, aucun front politique uni. Ainsi, à l'image des députés d'Ennahdha, les dirigeants arabes ont certainement barré le chemin à une multitude « d'articles 36 », désavouant, par là, le bien-être matériel et la dignité de leurs peuples.

La trahison des dirigeants arabes, en dehors des Palestiniens, a consisté à laisser faire Israël et l'Occident derrière lui, sans égard pour la charge symbolique de Jérusalem. Dans chaque pays, l'appareil d'Etat a suivi ses dirigeants, du plus petit commis aux responsables haut placés. Tous, ou presque, ont obéi au leader du moment, même s'il fallait, pour cela, renier le peuple.

Et le procédé est encore d'usage : dans notre pays, les démêlés au sujet de l'article 36 de la loi de finances le prouvent, avec la sortie déplorable des députés Nahdhaoui qui ne sont que « la voix de leur maître ». De la même façon, la gifle donnée par Trump à des dirigeants arabes soumis à l'Occident et démissionnaires dans l'âme, n'est qu'une humiliation de plus, car comment y ont-ils répondu ? Par un flot de déclarations et quelques manifestations ; sans doute y aura-t-il des attentats et des morts inutiles, mais rien qui fasse changer les choses en profondeur.

Restent les Palestiniens, ce peuple qui paie le prix fort de l'obscurantisme arabe. Reste Jérusalem, ville martyr dont le destin, depuis des millénaires, est d'être déchirée par des passions contraires. Ville de tous les tourments, mais aussi de toutes les plénitudes.