Mauritanie: «One Planet Summit» - SM Mohammed VI fait le déplacement à Paris

Le «One Planet Summit» s'articule autour de quatre tables rondes portant sur le financement de l'action climat, l'économie durable, l'action locale et régionale pour le climat et le renforcement des politiques publiques pour la «transition écologique et solidaire».

Placé donc sous le signe de la finance afin de donner un coup d'accélérateur au financement très insuffisant de la lutte contre le changement climatique, le «One Planet Summit», qui se déroule ce mardi 12 décembre dans la capitale française, se tient sans les Etats-Unis, même si de nombreux Américains impliqués dans les questions climatiques ont fait le déplacement comme l'acteur Leonardo DiCaprio, le milliardaire Bill Gates, l'ex-gouverneur de la Californie Arnold Schwarzenegger et l'ancien maire de New York Michael Bloomberg, dont la fondation finance en partie le sommet.

Et d'ajouter que « la participation du souverain à ce sommet confirme son fort engagement pour la préservation de l'environnement, un engagement qui a été également perceptible à l'occasion de la COP 22, organisée avec succès à Marrakech et marquée par l'organisation du Sommet africain de l'Action, à l'initiative du souverain, afin d'harmoniser l'action du continent pour un développement sobre en carbone.»

