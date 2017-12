Tunisie: Les peintres de Sidi Bou Saïd

C'est un événement artistique et littéraire à la fois, orchestré par les éditions Nirvana à la galerie des arts Hédi-Turki. Un événement qui allie exposition de livres d'art, florilège de représentations d'une collection de tableaux anciens, hommage au peintre de Sidi Bou Saïd, Jellal Ben Abdallah, et présentation du prochain livre de Hamda Dniden, «peintres de Sidi Bou Saïd».

Evénement à plusieurs facettes, donc, qui doivent toutes être appréhendées séparément.

Nirvana, initiateur de l'événement, présentait ses collections, un catalogue abondamment fourni, et généreusement consacré aux beaux livres qui se font rares chez nos éditeurs actuellement. Dans ses éditions les plus récentes, on lui doit le «Carnet de voyage» de Luciano Anelli, le «Habiter Djerba» de Hichem Yacoub, ou encore le «Cités et Architectures Tunisie», dirigé par Leïla Ammar pour ne citer que quelques-unes de ses nouvelles parutions.

Autre facette de cet événement, l'exposition des illustrations réalisées par des peintres de l'époque pour la revue Leïla à laquelle les éditions Nirvana avaient consacré un livre. On retrouve les signatures de Jellal Ben Abdallah, Roubtzoff, Aly Ben Salem, Lemonnier, Brandt, et l'on peut suivre l'aventure journalistique de cette première revue féminine créée en 1936 par Mahmoud Zarrouk.

Toujours au cours de cet événement consacré aux «Peintres de Sidi Bou Saïd», on rendait hommage à Jellal Ben Abdallah, ce monument de la peinture tunisienne, à qui, à ce jour, et près du quarantième jour de sa disparition, on n'a pas encore rendu l'hommage officiel qui lui est dû.

Enfin, dernier volet de cet événement multiforme, la présentation du livre à paraître de Hamda Dniden, ouvrage qui paraîtra prochainement aux éditions Nirvana, dans un texte de Houcine Tlili.