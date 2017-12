Tunisie: Le ver est dans le fruit

Le plus dur commence

Sur le plan technique, le nul (0-0) concédé mercredi dernier face au Stade Gabésien a trahi les insuffisances persistantes au niveau de l'animation et de l'efficacité offensives. Le staff stadiste a eu beau multiplier les combinaisons et donner tour à tour leur chance aux meilleures armes en attaque: Jacques Bessan, Eric Kumi, Elyès Jelassi, Slim Jedaïed, Youssef Fouzai, Ahmed Hosni... En vain.

Car le mal est plus profond qu'il n'y parait. Le ver est dans le fruit. Avec onze buts marqués pour onze concédés en autant de matches, les gars du Bardo n'affolent pas les compteurs. Ils sont dans une gestion qui risque de les envoyer au fond du trou. Ils ne possèdent que trois points d'avance sur les douzièmes au tableau, la JSK et le COM.

L'attaque stadiste est restée muette dans quatre matches sur onze. Le coach Mohamed Kouki monte au créneau pour réclamer le recrutement au mercato d'hiver de deux ou trois joueurs à vocation offensive capables d'apporter fraîcheur et réalisme. Il doit s'attendre dans l'avenir à ce que les clubs mal classés qui débarquent au stade Enneïfer cadenassent le jeu autant, voire davantage que ce qu'avait fait la Stayda mercredi dernier si l'on s'en tient aux reproches qu'il a exprimés.

Car, au fond, les Sudistes n'ont pas joué aveuglément le béton, tentant leur chance à plusieurs reprises. Les Rouge et Vert n'ont pas paru fringants. Leur manque de fraîcheur et de punch, surtout à domicile où ils n'ont remporté qu'un match sur cinq (face à l'ES Zarzis, lanterne rouge) les expose à la colère de leurs fans comme ce fut le cas mercredi dernier après le draw concédé contre les Gabésiens.

Alors que l'on n'est plus loin de boucler la phase aller (deux matches en retard manquent aux Stadistes: dimanche prochain face à l'EST, et le 23 décembre à Bizerte), le nouveau promu cherche à passer la vitesse supérieure. Dans sa configuration actuelle, cela paraît compliqué. Il doit énormément travailler lors de la trêve hivernale de trois semaines, et s'offrir des renforts ciblés, surtout en attaque. Le plus dur ne fait peut-être que commencer....

Ben Ali, le grand absent

Le latéral droit Mohamed Ben Ali sera le grand absent lors du derby Stade Tunisien-Espérance Sportive de Tunis. Victime d'une blessure face au Stade Gabésien qui a nécessité son transfert dans une clinique de la place, il doit observer un repos de vingt jours.