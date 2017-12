Congo-Brazzaville: Fécoka-Ama - Me Eric Lambert Tchiloemba rétabli dans ses droits

Dans une décision n°73, du 4 décembre, le président de la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires(Fécoka-Ama) a levé les sanctions prononcées contre Me Eric Lambert Tchiloemba.

« Les sanctions prononcées contre Me Eric Lambert Tchiloemba sont levées dans toutes leurs dimensions. La présente décision qui abroge les dispositions prises à l'encontre de l'intéressé prend effet à compter de sa date de signature », précise la note.

Ceinture noire 8e dan et directeur technique national, Me Eric Lambert Tchiloemba dit "Tabishi" a été rétrogradé ceinture blanche puis exclu de la Fécoka-Ama « pour fautes graves, délit, récidive... ». Cette sanction comptait double puis le président de la ligue départementale de karaté de Brazzaville, Constantin Itoua Nganongo, a résolu, quelques jours plus tard, de retirer l'agrément du club "Académie" créé par Me Eric Lambert Tchiloemba. Mais dans les jours qui suivaient, Me Tabishi avait tenu à apporter quelques précisions.

Selon lui, la sanction prononcée à son encontre n'est pas fondée. Elle est abusive et arbitraire. « Je suis ceinture noire 8e dan et mon club "Académie" continuera à travailler comme d'habitude », s'était-il justifié. Il avait ensuite ajouté « la Fédération ne m'a pas convoqué pour me signifier les griefs qui me sont reprochés. J'ai demandé à la Fécoka-Ama de mettre à ma disposition les documents y relatifs.»

Me Eric Tchiloemba affirmait avoir été informé de son exclusion par voie de presse. « Les faits qui me sont reprochés se sont déroulés à Pointe-Noire pendant que j'étais en déplacement dans une autre localité et la sanction de la Fédération n'est soutenue par aucune preuve ».