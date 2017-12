L'équipe de la République démocratique du Congo a remporté, le samedi au gymnase Henri Elendé, la 10e édition du tournoi des vétérans en battant Ewawa de Pointe-Noire deux sets à un après le tie-break.

Dans cette compétition, les matches se jouent en deux sets gagnants et non trois comme dans les tournois officiels.VC Espoir a remporté le premier sept 25-20 avant de perdre le second sur le score identique.

C'est au tie break qu'il a eu raison des Ponténégrins 15-9. La troisième place du tournoi a été occupée par Ebeba qui a battu Manga Corpo du Gabon deux sets à zéro (25-17 et 25-18). Invitées également à cette fête, les dames ont livré une rencontre de démonstration. « Je suis fier de constater que tous ceux qui ont partagé avec moi les moments de joie sont présents. Ça me rappelle mon bon vieux temps, l'émotion est là. J'ai fait ce que j'ai pu. Ce n'est pas une compétition qui exige trop d'efforts pour rassembler tout le monde. C'était difficile physiquement .... Si Anvouli Omer était là, ce serait du beau rire. Il était mon coach et qui m'a accompagné pendant tout mon parcours », a déclaré Simplice Euloge Lébi.

Jean Claude Mopita, président de la fédération, a souligné que cette 10e tournoi de veteran venait aussi de clôturer la saison sportive 2016-2017 puis servait de charnière à la nouvelle saison 2017-2018. Elle débute par l'organisation du 24 au 31 décembre à Brazzaville de la 4e édition du tournoi international de volleyball des jeunes U-20 dénommé challenge Calixte Nganongo. Signalons que le vétéran de l'année 2018 est Sarah Ahoui, ancienne volleyeuse.

En rappel, Simplice Euloge Lébi fut un sportif talentueux qui a marqué sa génération par sa défense impeccable et la maîtrise des fondamentaux. À la fin de sa carrière de joueur, il n'a jamais abandonné le sport malgré ses multiples responsabilités. Il a choisi, selon les témoignages, de mener une vie associative vivace et d'en être un dirigeant émérite. Ancien capitaine de l'équipe d'Inter volleyball de Brazzaville, il avait respectivement assumé les fonctions de président de la Ligue de Brazzaville, président de l'Association Olympafrica de Talangaï. Il est actuellement président de la section volleyball d'Interclub. Fondateur et promoteur du volley club Kinda Odzoho, Euloge Lébi est le deuxième vice-président de la Fécovo chargé du developpement de volleyball.

Simplice Euloge Lébi a été chef de la délégation congolaise des Lions sports du Congo au championnat international du sport militaire, en Roumanie en 2002, et également chef de la délégation des Diables rouges volleyball aux 11es Jeux africains de Brazzaville 2015. Sur le plan professionnel, cet officier supérieur (commissaire-colonel) a occupé plusieurs fonctions administratives au niveau des Forces armées congolaises (de 1986 à 2015). Depuis janvier 2016, il est le directeur des ressources humaines au ministère de la Défense nationale. Plusieurs fois, il a été décoré : croix de la valeur militaire, chevalier dans l'ordre national de la paix, commandeur dans l'ordre de mérite congolais et Grand officier. « Son meilleur souvenir reste son premier voyage par train avec l'équipe d'Interclub à Pointe-Noire au championnat national de 1978 », se rappelle-t-il.

Parmi les jeunes joueurs de sa génération qu'il a eus pour coéquipier à l'Inter club, on peut citer : Mbaou « Ditchobo », Fidèle Gandou, Pierre Mpouo, Jean Claude Mopita, Benedicte Okiémou, Geoffroy Dinga, Nicaise Mampidi et Harvey Lokoka. Comme adversaires : Moïse Diata, Pascal Akouala Goelot, Lezin Nkodia, Hubert Packa, Valère Mady Goma, Fidèle Ndéké, Onde Selva « Taba Mobali » et Dzoa Yoka.