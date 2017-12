Tunisie: Sensibilisation des élèves

Le ministère a souligné, à cet effet, que la célébration de la journée de la famille intervient en considération du rôle important de ce noyau de la société visant la consolidation des liens entre ses membres et le renforcement du rôle de cette structure dans le processus de développement durable et la réalisation du confort.

Le ministère a prévu dans un document rendu public à cette occasion, relatif à la célébration des journées arabe et nationale de la famille, l'organisation de cercles de dialogue traitant du sujet de la famille en Tunisie et dans le monde arabe et son rôle pour surmonter les difficultés rencontrées dans la conjoncture actuelle.

Le ministère de l'Education a appelé, à cette occasion, les enseignants des langues arabe et française ainsi que ceux de l'éducation civique dans les lycées, les collèges en plus des instituteurs de cette matière dans les écoles primaires, à consacrer une séance pour traiter du thème de la famille.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.