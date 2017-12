Congo-Brazzaville: Commune de Brazzaville - Les quartiers Matari et Italolo bientôt accessibles par véhicule

Chef de bloc 41 à Matari, Lazare Ongangué pense que le geste du maire réconforte les habitants de cette partie de Brazzaville en proie souvent aux difficultés de transport. « Nous souffrons ici, les femmes accouchent parfois dans la rue. Nous enregistrons également des cas de décès par manque de véhicule, donc à cause de l'enclavement. Nous demandons à chaque parcelle de Massengo et de Matari de contribuer à hauteur de 2 000 FCFA de façon que nous puissions aider le maire à construire ces routes », a-t-il suggéré.

Cofinancés par la mairie centrale et la population riveraine des quartiers Matari et Itatolo (Massengo), ces travaux sont d'une importance capitale. En effet, ces quartiers complètent la liste des endroits les plus enclavés de la capitale congolaise. Les propriétaires terriens et fonciers qui ont organisé un rituel sur les lieux de lancement des travaux pour invoquer leurs mânes se sont réjouis de l'initiative des autorités municipales.

