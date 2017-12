Maroc: Terre d'Ecole, précurseur des recommandations de l'Appel de Rabat pour l'éducation

L'Appel de Rabat qui a couronné les travaux du séminaire international sur le financement de l'éducation, organisé du 5 au 7 décembre courant par la Conférence des ministres de l'Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), constitue une vraie feuille de route pour l'éducation dont les recommandations viennent conforter et confirmer la pertinence du projet Terre d'Ecole (TDE) lancé à Kintélé, près de Brazzaville.

Le séminaire organisé en collaboration avec le ministère de l'Education nationale du Maroc a permis à une centaine de participants de pays francophones de débattre, trois jours durant, des mesures et moyens de nature à renforcer et améliorer les mécanismes du financement durable de l'éducation, comme préconisé par la Déclaration d'Incheon.

TDE a, encore une fois, été au cœur de l'action pour décliner sa stratégie et faire connaître les réponses qu'elle apporte aussi bien au niveau du programme éducatif qu'elle propose qu'en matière de financement et qui s'inscrivent directement dans les efforts visant la réalisation de l'objectif primordial relatif à l'éducation du Programme de développement durable à l'horizon 2030 (ODD4).

Confirmant son statut d'acteur innovant de l'éducation et du développement durable en Afrique, Terre d'Ecole apporte une participation active en tant que force de proposition, mais également d'exécution, lors des grands évènements œuvrant pour une éducation équitable, inclusive et de qualité pour tous.

Au terme des travaux du séminaire, TDE et les responsables du «CONFEMEN» ont convenu de se retrouver au siège de la Conférence ministérielle, à Dakar, pour poursuivre le dialogue et entamer une coopération effective au profit de l'éducation en Afrique. Le campus-pilote de Kintélé ainsi que le programme de labellisation Terre d'Ecole seront à l'ordre du jour.

Avec le travail réalisé en marge des travaux de Rabat et la crédibilité et la pertinence de son approche, le projet a, encore, gagné en notoriété et suscité l'intérêt au-delà du continent, dans d'autres pays de l'espace francophone, notamment le Cambodge, dont la secrétaire d'Etat à l'éducation, Mme. Sœur Socheata, a tenu à avoir le maximum de détails sur le fonctionnement et l'action de TDE.

Les représentants de l'Unesco, l'Isesco, l'OIF, la BAD, le Consortium pour la recherche économique et sociale, et autres organismes ont également pris part au séminaire rehaussé par la participation de plusieurs ministres d'Afrique et d'ailleurs. /