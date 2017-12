Tunisie: La palme à l'ASM'saken

Dimanche dernier, c'était la fête des rugbymen qui ont bien démarré la saison.

Tout est bien organisé, au grand bonheur de la FTR qui souhaite cette saison une compétition saine et fair-play.

Après une journée non-stop, l'Avenir Sportif de M'saken a assuré sa qualification en finale face au Stade Nabeulien. Le match a été intense et assez équilibré, mais l'expérience des joueurs de M'saken a prévalu et ils ont remporté le tournoi haut la main sur le score de 19-7. De son côté, le champion sortant Mostakbel sportif de Jemmel -- sans ses titulaires -- n'a pas démérité et s'est classé à la 3e place après avoir battu Rugby Béja sur le score de 7-0.

En groupe B, l'équipe de Zeramdine a créé la surprise en remportant le tournoi, et ce, après avoir battu en finale le Club Sportif de la Garde nationale.

En juniors, le Rugby Club de Sousse a réussi à dominer ses adversaires et a remporté le tournoi des juniors du rugby à 7. Il est bon de remercier les arbitres (Bahroun, Sassi, Amdouni, Mrabet, Ben Dhiab) qui ont bien dirigé les matches.

Résultats techniques

Stade de rugby d'El Menzah

- MSJammal-Rugby Ettahrir 19-0

- ASM'saken-Rugby Jedaïda 47-0

- MSJammal-S. Nabeulien 12-14

- S. Nabeulien-Club Ettahrir 47-0

- R. Jedaïda-R.de Béja 0-47

- R.Jedaïda-Club Ettahrir 26-0

- MSJammal-Rugby Club Béja 7-0

Finale

- ASM'saken-SNabeulien 19-7

Maroc-Tunisie : le 17 décembre

Le prochain tri-nations s'annonce très indécis, vu l'équilibre des forces des équipes nationales tunisienne, marocaine et algérienne. Cette compétition maghrébine aura lieu du 15 au 22 décembre 2017 à Oujda. Le quinze national ouvrira le bal face au Maroc le 17 décembre 2017. Il sera opposé aussi le 20 courant à l'Algérie.

Les expatriés à la loupe

Afin d'avoir une idée sur la santé de nos expatriés, les deux coaches nationaux Samir Magtouf et Noureddine Amara se sont déplacés en Europe pour se réunir avec eux et évaluer leurs capacités techniques et physiques.

Le 2e tournoi à Jammal

La 2e journée du circuit FTR de rugby à 7 aura lieu ce dimanche 10 décembre à Jammal.