Togo: Le plan national de développement des compétences soumis à validation

"Le développement d'un pays repose sur les ressources humaines de qualité", c'est connu de tous. Fort de cette évidence, un atelier d'examination et de validation du plan national de développement des compétences, regroupant les acteurs du secteur de l'emploi au Togo, a été ouvert ce matin à Lomé.

Le gouvernement togolais depuis les états généraux en 2006 a constaté que "l'administration togolaise se caractérise par la faiblesse du nombre des agents et des compétences disponibles, le vieillissement des effectifs et l'inadéquation entre les profils et les emplois". Un problème qui demeure toujours. Et donc à en croire le Directeur de cabinet du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative, Kossi Kasségnin Donko, c'est bien là un problème qui sera réglé par ce plan national de développement des compétences qui sera soumis ce jour à l'examen des acteurs du mon du travail.

Si tout est fait pour la mise en place d'un dispositif permanent comprenant ce plan national de développement des compétences sur une période de 5 ans, et aussi un document d'analyse des effectifs qui devront permettre de disposer d'informations exhaustives entre autres sur "l'indication actuelle des effectifs actuels de fonctionnaires par corps, par secteur, par sexe", "la description et la précision des profils de métiers et d'emplois nécessaires pour une administration orientée sur le développement durable", "l'identification des écoles et établissements de formation adaptés aux domaines de développement des compétences,", il est à noter que tout s'inscrit dans la droite ligne du "Programme national de renforment des capacités et de Modernisation de l'Etat pour un développement durable du Togo".

Le gouvernement s'attend donc à reccueillir au termes de ces travaux de deux jours, "des propositions susceptibles d'aider pour une meilleure gestion des ressources humaines". Il est accompagné dans cette dynamique par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement).