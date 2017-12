Mauritanie: Le conseil de la HAPA approuve la nomination du directeur général de Radio Mauritanie

Le conseil de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel (HAPA) a approuvé la nomination de M. Abdallahi Ould Ahmed Damou, directeur général de Radio Mauritanie au cours d'une réunion tenue lundi la HAPA à Nouakchott.

C'est ce qu'a révélé un communiqué de l'Autorité dont une copie est parvenue à l'Agence Mauritanienne d'Information et qui précise que la réunion a statué sur la question après que le ministère des relations avec le parlement et la société civile et le conseil d'administration de Radio Mauritanie aient transmis à la HAPA la proposition de nomination à ce poste le 8 décembre 2017.

Il a ajouté que la réunion du conseil d'administration pour examiner ladite proposition s'est déroulée en vertu de l'article 05 de la loi 018-2008 qui abroge et remplace certaines dispositions de la loi 026-2008 créant la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel.

La réunion du conseil de la HAPA a-t-il fait remarquer, a commencé par un mot de bienvenue du Président de l'Autorité, M. Hamoud Ould M'Hamed à l'intention du directeur général proposé.

Ce dernier a présenté un exposé détaillé sur le programme spécifique par lequel qu'il entend mettre en œuvre ses nouvelles missions et le plan d'action ainsi que les activités qu'il compte entreprendre, réhabiliter, développer et promouvoir ce service public.

Par ces objectifs le nouveau directeur pense opérer la redynamisation des contenus islamiques et interactifs, la préparation de procédures globales couvrant tous les aspects et la consécration du pluralisme dans le domaine de l'information, la préparation des ressources humaines, le développement des aspects techniques et la redynamisation des stations régionales.

Le communiqué a souligné que l'approbation de cette nomination a eu lieu après les délibérations du conseil sur la proposition de nomination et sur la base du programme ambitieux présenté par l'intéressé ainsi que ses compétences scientifique et ses valeurs morales.