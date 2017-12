Sénégal: Le village du FESPOP va être intégré au pôle urbain Louga-Nguidila

Timbuktu Institute et West African Network for Peace building ont ouvert ce mardi 12 décembre à Dakar,… Plus »

Grâce à ce partenariat noué entre le FESPOP et ses partenaires, les artères de la ville de Louga sont pavées et offrent un cadre plus agréable aux populations.

Selon lui, "le FESPOP fait partie des manifestations qui ont porté haut le flambeau de la région, et la culture contribue au renforcement de la coopération décentralisée et peut être un outil de promotion économique des collectivités locales".

Le village du FESPOP est une des réalisations de ce festival qui y a construit des chambres en location et y a logé sa radio communautaire et son musée.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.