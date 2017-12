Mauritanie: Ouverture du 3ème forum de renouvellement des ingénieurs en Mauritanie

La capitale a abrité lundi les travaux du 3ème forum de renouvellement des Ingénieurs en Mauritanie, organisé par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, destiné à faire connaître les activités de l'Ecole supérieure polytechnique et à tirer profit des écoles prestigieuses, en service dans les autres Etats maghrébins et européens, grâce à la participation d'experts de ces établissements à ce forum.

"Le département travaille pour assurer la qualité des exposés de la formation présentés par l'école polytechnique, à travers la mise en place d'un mécanisme d'évaluation du cadre enseignant et le recrutement de nouveaux professeurs, en plus de l'adoption de programmes de sections au cours de l'actuelle année universitaire", a dit à cette occasion, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Dr Sidi Ould Salem, évoquant également, dans le cadre des autres actions entreprises par le ministère, le développement de l'Institut des Travaux Publics, de la Construction et de l'Urbanisation, relevant de l'école d'Aleg, en plus de l'ouverture d'un nouvel institut métallurgique à Zouérate, au cours de la prochaine année académique.

"Le contexte général de la réforme du cycle des ingénieurs exécuté par le gouvernement sur instruction de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a réalisé des résultats significatifs, notamment l'excellence manifeste des élèves dans les examens internationaux des écoles d'ingénieurs au Maroc, en Tunisie et en France; ce qui nécessite l'adoption des programmes et des plans fixés dans ce domaine, qui suscité l'intérêt et l'admiration des organismes scientifiques de cette institution", a-t-il- ajouté.

Il a rappelé aussi, que le succès de l'expérience de l'école supérieure polytechnique, repose en premier, sur sa capacité d'interagir avec son environnement économique et social, en offrant à ses étudiants des opportunités de formation, de formation et d'emploi.

Le forum a commencé par un exposé présenté par l'ingénieur, le colonel Mohamed Ould Mohamed Mahmoud, le commandant de l'école supérieure polytechnique, ayant porté sur les objectifs, le processus et les résultats réalisés sur le terrain par cet établissement, depuis sa création.

Deux promotions, formés de 104 ingénieurs ont été formées par cette école depuis sa création en 2011, dans diverses disciplines", a-t-il précisé.

Rappelons que l'école polytechnique précitée est spécialisée dans les domaines du génie civil, minier, pétrolier, gazier, informatique et des réseaux, de l'industrie et de la mécanique.

80 Des acteurs dont des experts, des ingénieurs et des représentants des sociétés concernées par l'emploi, ont pris part à ce forum, auquel ont assisté également des conseillers et des directeurs centraux du ministère.