Mauritanie: « Réseauteurs » en boubou

Parmi eux, les anciens députés François Loncle (PS) et Jean-Louis Costes (Les Républicains), ainsi que les députés Amal Amélia Lakrafi, Liliane Tanguy, Martine Leguille-Balloy et Jean-François Mbaye (LREM). Ce dernier s'intéresse de près aux relations franco-africaines.

Entre deux méchouis partagés en boubou, Bridey s'est entretenu avec Mohamed Ould Abdelaziz, le président, Mohamed Ould Ghazouani, le chef d'état-major, et Najim Elhadj Mohamed, le secrétaire permanent du G5 Sahel. D'autres parlementaires français se sont joints à ce voyage piloté par Ali Soumaré, directeur conseil au sein de l'agence de communication Solicom et ex-porte-parole de Manuel Valls lors de la primaire socialiste de 2011.

