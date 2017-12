Mauritanie: Industrie automobile - Lancement de 26 nouveaux investissements

Le roi Mohammed VI du Maroc a présidé lundi à Casablanca la signature d'une série de conventions d'investissement avec des constructeurs automobiles mondiaux pour une valeur de 1,23 milliard d'euros.

Portant sur l'implantation de 26 usines de sous-traitants, principalement pour le compte des groupes français Renault et PSA Peugeot Citroën, ces conventions qui visent le développement d'un tissu d'équipementiers automobiles permettront l'introduction de nouvelles spécialisations au Maroc.

De même que ces investissements qui généreront 11.568 emplois directs, aideront à renforcer l'intégration locale et à répondre à un besoin jusque-là comblé par l'import.

A en croire le ministre marocain de l'Industrie, Moulay Hafid Elalamy, le lancement de ces investissements amorce désormais la production de jantes en aluminium, de tableaux de bord, de pare-chocs, de sièges ou encore de boîtiers électromécaniques.

Il est à noter que sur les 26 investissements, six projets s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l'Ecosystème Renault qui développe une plateforme mondiale d'approvisionnement depuis le Royaume. Grâce à la structuration de cet écosystème d'envergure, le constructeur s'approvisionne actuellement en pièces usinées à hauteur d'un milliard d'euros par an à partir du Maroc et atteint un taux d'intégration locale de 55%.

Treize investissements seront réalisés dans le cadre de l'Ecosystème PSA Peugeot qui impulse un nouveau développement pour l'ensemble de la filière et participe à faire émerger un pôle industriel d'excellence à Kénitra. Cinq autres investissements s'inscrivent dans le cadre des activités de l'Ecosystème «câblage et connectique», lancé en octobre 2014 et enfin deux investissements se déploieront dans le cadre de l'Ecosystème Valeo.

Ces écosystèmes ont permis la création de plus de 80.597 emplois, soit 90% de l'objectif à horizon 2020. Ils ont généré en 2016, un chiffre d'affaires à l'export de 60 milliards de dirhams, soit une hausse de 50% par rapport à 2014.