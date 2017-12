Tunisie: Ezzamalek s'intéresse à Faouzi Benzarti !

Dans le cadre de la 17e journée de la Ligue 1, le FC Nantes et l'OGC Nice se sont neutralisés. Bassem Serarfi a été incorporé à la 84e minute. Durant la soirée, l'Olympique de Marseille a battu l'AS St-Etienne (3-0) grâce à un doublé de Germain et un but d'Ocampos. Aligné d'entrée, Aymen Abdennour a été remplacé à la 64e minute de jeu suite à une blessure au genou.

Les deux joueurs algériens du Club Africain, Mokhtar Belkhither et Ibrahim Chenihi, pourraient quitter le Parc A dans les prochaines semaines. Les deux joueurs clubistes auraient demandé au comité directeur actuel de leur régler leurs dus qui s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de dinars. Mokhtar Belkhither et Ibrahim Chenihi réclament une solution rapide à cette situation, faute de quoi ils pourraient résilier unilatéralement leurs contrats.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.