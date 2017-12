Congo-Kinshasa: Inquiétudes à l'opposition - Des dizaines de combattants de l'UDPS toujours introuvables

L'opposition politique congolaise en général et l'Union pour la démocratie et progrès social (UDPS) est toujours dans l'émoi. Et pour cause, la disparition, depuis début septembre 2016, d'un bon nombre de ses combattants parmi lesquels Marcel Tshishiku, Emmanuel Badibanga, Erick Tshitenge Masunji, Arnaud Kikudi et autres.

Une disparition qui étonne plus d'un, d'autant plus que ce groupe de combattants de l'Udps est constitué essentiellement des jeunes dont l'engagement et la détermination pour la reconstruction du Congo constituent une passion.

Selon certaines sources, ces militants de l'UDPS ont disparu alors qu'ils revenaient d'une importante réunion stratégique, dans le cadre des préparatifs de la marche prévue le 19 septembre 2016 prévue par l'opposition politique pour réclamer le respect de la Constitution.

« Nous nous sommes rendus dans tous les cachots ainsi que dans toutes les morgues de la ville pour espérer retrouver notre fils mort ou vivant mais en vain. A ce jour, nous ne savons à quel saint nous vouer », s'est alarmé le père biologique d'un des victimes.

Au niveau du parti, on espère retrouver ces militants qui, selon le directoire du parti, représentent l'espoir de toute la jeunesse de l'UDPS. Les dirigeants du parti lancent ainsi un appel pathétique au régime qu'ils soupçonnent de détenir au secret les combattants du parti.

« Les services de sécurité ne nous permettent pas d'accéder à ses geôles pour vérifier si nos militants s'y trouvent. Un comportement que nous ne pouvons digérer. Ce que nous ne comprenons pas, c'est le fait que le pays soit dirigé par des personnes sans foi ni loi, qui se permettent de tout. Je suis persuadé que nos combattants ont été enlevés par des fameux agents de sécurité envoyés par les services de Kabila. Ce qu'ils doivent retenir, c'est que le peuple ne va plus céder à l'intimidation. Nous exigeons la libération sans condition de nos militants. Ces derniers sont des citoyens au même titre que tout autre congolais. Le droit de manifester leur est reconnu par la Constitution. Et de ce fait, ils ne peuvent être interpellés ni à cause de leurs opinions, encore moins pour leur appartenance à un parti de l'opposition », a fustigé le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Bruno Tshibala Nzenze.

« La dernière fois que j'ai aperçu l'un des disparus, c'était au niveau du rond-point victoire dans la commune de Kasa-Vubu, lorsqu'un groupe de personnes dont certains en tenue militaire tentaient de l'extraire de la voiture à bord de laquelle se trouvaient bon nombre de militants de l'UDPS. J'ai aperçu un groupes de personnes le menotter avant de l'acheminer je ne sais où, à bord d'une jeep sans plaque minéralogique », a témoigné un proche de la victime, sous le sceau de l'anonymat.

Aux dernières nouvelles, les services de sécurité reconnaissent avoir interpellé bon nombre des manifestants à l'issue d'une réunion tenue en marge de la marche pacifique projetée le 19 septembre 2016. A en croire la hiérarchie de la Police nationale congolaise (PNC), certains manifestants arrêtés ce jour là se sont évadés.

« Toutes les batteries sont en marche pour tenter de les retrouver afin qu'ils répondent de leurs actes », a déclaré l'inspecteur général de la PNC/Kinshasa.

Une répression injustifiée

De plus en plus, en République démocratique du Congo, la chasse aux opposants continue son bonhomme de chemin. Toute personne hostile au régime Kabila fait l'objet d'inquiétudes de la part des services de sécurité.

Pour rappel, quatorze civils et trois policiers ont été tués, le lundi 19 septembre 2016, dans des violences qui ont opposé des manifestants à des policiers antiémeutes à Kinshasa. Ce qu'a confirmé Evariste Boshab alors ministre de l'intérieur. Du côté de l'opposition, l'on a évoqué une cinquantaine des morts.

Les violences ont commencé avec l'attaque d'une permanence du parti présidentiel à Limete, quelques heures avant le départ prévu d'une manifestation hostile au président congolais, Joseph Kabila. A la suite de ces violences, les autorités ont annulé la manifestation.

Faisant état de plusieurs pillages ou incendies criminels visant des cibles politiques, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a accusé l'UDPS, principal parti de l'opposition, d'être à l'origine de ces violences.