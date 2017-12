Congo-Kinshasa: Loi électorale révisée au Sénat - Ça passe ou ça casse

Dernier rempart, le Sénat promet de jouer sa partition jusqu'au bout - dans l'intérêt de la République et de la démocratie. Les sages ont une alternative, soit ils font le toilettage nécessaire du projet au niveau de la commission Paj, soit ils rejettent carrément le texte. Leur vote est très attendu dans l'opinion nationale et internationale, car il s'agit d'un dernier virage avant le déclenchement de grandes manifestations annoncées vers la fin de ce mois de décembre 2017. Bref, ça passe ou ça casse. Tous les états-majors politiques restent donc suspendus à la décision de la Chambre haute du Parlement.

Au Sénat, l'argumentaire développé par le gouvernement qui vise la moralisation de la vie politique ne tient pas non plus la route. « Personne n'ignore le jeu auquel s'est attelé la majorité présidentielle dans la multiplicité des partis politiques ou encore le dédoublement des partis politiques opposés au régime », a lancé Jacques Djoli.

On s'attendait à un débat serré au Sénat sur la loi électorale révisée, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. La Chambre haute du Parlement n'a pas dérogé à la règle. Hier lundi, on a eu droit à un débat de haute facture à la Chambre haute du Parlement. Seuls quelques sénateurs « téméraires » de la Majorité présidentielle (MP) ont tenté mais en vain, de contrecarrer les attaques virulentes des sénateurs. Il s'agit des sénateurs MP Mulaila et Mokeni, lesquels ont voulu voguer à contre-courant en soutenant le projet gouvernemental.

