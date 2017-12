Mali: Changement climatique du pays - Un nouveau projet d'atténuation estimé à 176 millions de CFA

Ce rapport, une fois à terme, permettrait au Mali de mettre en exergue ses efforts fournis en matière de lutte contre le changement climatique. Mais aussi à permettre au Mali de mobiliser des ressources au niveau international par rapport à la lutte contre le changement climatique au niveau national. Le projet est structuré en trois grandes composantes à savoir les circonstances nationales, l'inventaire des gaz à effet de serre et les mesures et actions nationales d'atténuation.

Ainsi, ce premier rapport biennal a pour but de renforcer la capacité du Mali dans la mise en œuvre de sa Politique nationale sur les changements climatiques, d'une part. Aider le Mali à élaborer et à présenter son premier rapport biennal dans la cadre de la CCNUCC, d'autre part.

Présidant l'atelier de lancement du Projet de préparation du premier Rapport biennal du Mali, mercredi dernier à Bamako, Seydou Keïta, Conseiller technique au MEADD, a rappelé le contexte de lancement de ce projet. Il a indiqué que la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) a été adoptée à Rio de Janeiro en 1992 pour faire face aux effets néfastes du changement climatique. Suite à cela, la Cop 16 tenue à Cancun au Mexique en 2010 a décidé que les pays en développement, conformément à leurs capacités et le niveau de soutien fourni pour l'élaboration des rapports, présentent des rapports biennaux contenant des mises à jour des inventaires nationaux de gaz à effet de serre, y compris l'information sur les mesures d'atténuations, les besoins et le soutien reçu. A cet égard, le FEM est venu en appui au Mali pour élaborer son premier rapport biennal.

Le projet sera exécuté par le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement, et du Développement Durable (MEADD), à travers l'Agence de l'Environnement et du Développement Durable (AEDD). Il s'étend sur deux ans (2017-2019) et coûtera environ 176 millions de CFA.

