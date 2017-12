Togo: Un nouveau rôle pour Djimon Hounsou

En prélude au dialogue entre pouvoir et opposition au Togo, le gouvernement invite quelques partis politiques et… Plus »

Djimon Hounsou (49 ans) fait depuis plus de 20 ans une belle carrière à Hollywood. On a pu le voir dans des films d'action comme Gladiator, Laura Croft ou encore Blood Diamond, le Roi Arthur, Forces spéciales, Tarzan ...

'L'industrie cinématographique constitue à la fois une source de création d'emplois et de richesse et présente un fort potentiel de développement sur notre continent', a déclaré lundi Faure Gnassingbé en recevant l'acteur bénino-américain Djimon Hounsou de passage à Lomé. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence togolaise.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.