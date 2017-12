Togo: Il faut secouer le cocotier

En prélude au dialogue entre pouvoir et opposition au Togo, le gouvernement invite quelques partis politiques et… Plus »

A partir de ces données, les pouvoirs publics veulent élaborer un plan national afin de rendre l'administration beaucoup plus performante en interne, mais également auprès du public. Ils entendent aussi assurer une meilleures formations avec davantage de moyens accordés à l'Ecole nationale d'administration (ENA) et d'autres établissements spécialisés.

L'administration, forte de 60.000 fonctionnaires, souffre d'un manque d'effectifs, d'une faiblesse de compétences, d'un vieillissement du personnel et d'une inadéquation entre les profils des personnels et les emplois qu'ils occupent. Telles sont les principales conclusions de cette enquête.

