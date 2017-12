Sénégal: Prés de 5 milliards consacrés à l'alimentation dans les prisons

«Changer le visage des prisons au Sénégal, moderniser les lieux de détentions, humaniser la vie carcérale», c'est la volonté du chef de l'Etat, selon le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Ismaïla Madior Fall. Hier, à l'occasion de la cérémonie de passation de service à la Direction de l'administration pénitentiaire, qui s'est tenu à la Maison d'arrêt pour femme, Camp Pénal, de Liberté VI, le Garde des Sceaux a annoncé que près 5 milliards de F CFA du budget de l'année 2018 seront consacrés à l'alimentation dans les maisons carcérales.

«En matière de politique pénitentiaire, la volonté et les instructions du président de la République est de changer le visage des prisons au Sénégal, moderniser les lieux de détentions, humaniser la vie carcérale, et faire en sorte que nos concitoyens qui sont en conflit avec la loi vivent dans des conditions qui respectent la dignité». C'est le Garde des Sceaux, ministre de la Justice qui s'exprimait ainsi à l'occasion de la cérémonie de passation de service entre le colonel Daouda Diop, Directeur de l'administration pénitentiaire sortant et le colonel Jean Bertrand Bocandé, son successeur. C'était hier, lundi 11 décembre, à la Maison d'arrêt pour femme, Camp Pénal, de Liberté VI.

Selon Ismaïla Madior Fall, une amélioration importante de l'indemnité journalière a été accordée à chaque détenu. Celle-ci est passée de 461 F CFA en 2012 à 1000 F CFA en 2017 et des efforts considérables ont été faits pour améliorer l'alimentation dans les maisons de détentions. «Dans le budget 2018, c'est auprès de 5 milliards de F CFA qui sont consacrés à l'alimentation dans les maisons carcérales», a estimé le Garde des Sceaux. Pour le ministre de la justice, parmi les mesures prises dans le cadre de l'amélioration des conditions de détention des prisonniers, il est question également d'agir sur la politique pénale. Autrement dit, faire en sorte qu'il y ait «une rationalisation de mandats de dépôt et un mécanisme de peine alternative».

A cela s'ajoute la préoccupation liée à l'infrastructure pénitentiaire. «Le président Macky Sall a engagé déjà la construction d'une nouvelle prison de 500 places à Sebikotanne. Il est aussi question, cela a commencé à Rebeuss, de réhabiliter l'ensemble des 37 établissements pénitentiaires du Sénégal pour qu'on ait de nouveaux espaces, de nouvelles places et de nouvelles chambres», a informé le ministre. Aussi une autre mesure sur le confort au niveau de la vie carcérale a commencé à être mise en œuvre et sera amplifiée à partir de 2018.

«Et (pour) ce registre du confort, on peut donner beaucoup d'illustration, avec le nouveau quartier femme qui était inauguré à Thiès. Il y a également une chambre froide à Reubess et à Thiès. A cela s'ajoute, aujourd'hui, une cinquantaine d'extracteurs qui sont installés à Reubess. Des efforts significatifs ont été faits pour ameliorer le plateau médical avec notamment l'installation de fauteuils dentaires au Camp Pénal et à Reubess. Toujours sur le registre du confort, il est de plus en plus mis en œuvre des initiatives pour la réinsertion sociale et le classement social des prisonniers, avec le cas de la boulangerie et bien d'autres exemples.»

Par ailleurs, Jean Bertrand Bocandé, Directeur entrant a tenu à renouvelé son serment de jeune officier, celui de de servir la République en tout temps, tout lieux et toute circonstance. «Je m'appliquerais à remplir cette fonction sous votre tutelle et votre appui éclairé, avec le plus grand dévouement. Et, c'est avec beaucoup d'humilité que je prends cet engagement solennel de mettre tout en œuvre pour travailler à la création d'un environnement propice aux inventions et répondre efficacement aux énormes exigences du moment», a-t-il assuré au Garde des Sceaux.

A son tour, le Directeur sortant, le colonel Daouda Diop, a accueilli et félicité son successeur à la tête de l'administration pénitentiaire. A cette occasion, il a tenu également à exprimer sa gratitude et ses remerciements au président de la République pour lui avoir renouvelé sa confiance en le nommant gouverneur de la République au Palais.