Sénégal: Coopération sino-sénégalaise - Le pays leader du développement des relations sino-africaines

Selon le diplomate chinois, l'investissement direct non financier chinois au Sénégal a dépassé 66 millions de dollars pour les huit premiers mois de l'année 2017. Ce chiffre, selon Son Excellence Zhang Xun, est déjà supérieur au total de l'année derrière qui était de 45,09 millions de dollars ; ce qui reflète, à son avis, la potentialité de la coopération entre les deux pays.

Dans cette coopération entre la Chine et le Sénégal, a-t-il précisé, l'accent est mis sur l'optimisation structurelle, le renforcement de la qualité et de l'efficacité et la montée en gamme de cette coopération. Il a également indiqué que le gouvernement chinois encourage les entreprises chinoises à discuter avec la partie sénégalaise de nouveaux modes de coopération en vue d'alléger la charge d'endettement du Sénégal mais aussi à investir et à s'installer dans le parc industriel de Diamniadio pour favoriser l'industrialisation du Sénégal.

« Nous travaillons à ce que les entreprises et les institutions chinoises viennent plus nombreuses pour mener la coopération dans les domaines aussi variés que le pétrole, l'énergie solaire, la transformation des produits agricoles et la recherche scientifique », a indiqué M. Zhang Xun, en précisant que la Chine soutient activement les efforts du gouvernement sénégalais visant à mettre en œuvre le Plan Sénégal émergent (Pse).

Ainsi, plusieurs projets et programmes ont été lancés. Il s'agit notamment des travaux de forages multi-villages avec la construction de 181 systèmes d'approvisionnement en eau et la réhabilitation de 70 puits. Ce projet financé par un taux préférentiel chinois permettra à plus de 2 millions de Sénégalais des régions intérieures d'accéder à l'eau potable. Le Chine a également fait don de 2000 décortiqueuses et moulins pour alléger les charges de travaux dans les milieux ruraux et moderniser l'agriculture.

Selon l'ambassadeur, les projets de l'aménagement de l'esplanade du Musée des civilisations noires et l'élargissement de l'hôpital pour enfants de Diamniadio ont été approuvés et sont prévus pour la première moitié de l'année prochaine. De même, a-t-il annoncé, les études de faisabilité pour la réhabilitation du barrage d'Affiniam et des stades sont en cours.