Angola: L'AGT collecte environ 1,1 billion de kwanzas en 10 mois

Luanda — Au moins 1,1 billion de kwanzas est le montant des recettes fiscales collectées par l'Administration générale des impôts (AGT, sigle en portugais) de janvier à octobre de cette année, a affirmé, mardi, à Luanda, son président, Sílvio Franco Burity.

Le gestionnaire a dit que par rapport aux objectifs fixés pour cette année, la collecte des recettes fiscales est inférieure de six pour cent.

De ce montant, les grands contribuables, composés de plus de 350 entreprises des secteurs financier, diamantaire, pétrolier et des télécommunications, représentent environ 76% des recettes fiscales, méritant un traitement différencié et personnalisé de la part de l'AGT.

S'exprimant à l'ouverture de la conférence sur "Les administrations fiscales et douanières du 21ème siècle - Orientation stratégique et transformation numérique", il a souligné que l'impôt industriel est la principale taxe du pays, en ce qui concerne la perception des recettes, bien que sa valeur ait diminué de 35 à 30 pour cent.

Selon le responsable, le secteur immobilier, qui connaît une forte expansion en Angola, est également une source importante de collecte de recettes, grâce à la perception de la taxe foncière urbaine qui provient de la valeur patrimoniale des immeubles ou de son revenu une fois loués.

Sílvio Franco Burity a ajouté que, compte tenu de l'élargissement de l'assiette fiscale et de l'augmentation conséquente des recettes fiscales, l'AGT a mis en place un plan de renforcement des recettes (PPR).

Ce plan repose sur son action dans le développement de la communication et sensibilisation des contribuables afin de se conformer aux obligations fiscales, grâce à des campagnes publicitaires, des réunions et des cycles de conférences, ainsi qu'à la conversion de l'économie informelle et la création de brigades de sensibilisation pour le paiement des impôts qui ont sensibilisé plus de 19 000 contribuables et agents économiques.

L'AGT contrôle environ 48 bureaux fiscaux, 79 frontières terrestres et environ 36 bureaux de douane à travers le pays et compte 3.700 travailleurs.