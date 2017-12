Angola: Parution du livre - Six principes de gestion pour l?épanouissement personnel »

La police a arrêté ces derniers jours plus de trente mille immigrants illégaux dans la province de… Plus »

"Sandro Feijó parle des fortes questions et de réflexion constante, notamment qui sommes nous, quelle est notre mission et comment accomplir notre mission dans la vie, comme vivre dans un monde où des milliers de personnes ignorent leur véritable but comme être mortels mais s'écartent de leurs vrais appels », a-t-il dit.

Le préfacier du livre, le professeur et historien Filipe Artur, affirme que dans cette œuvre se trouvent les principes liés à la psychologie du comportement, la stratégie des entreprises, la sociologie opérationnelle, les croyances liées à la foi rationnelle et scientifique, mais surtout les chemins sûrs pour l'épanouissement personnel à travers les principes de base de gestion.

