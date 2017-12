Burkina Faso: 19 ans de l'assassinat de Norbert Zongo - Le MBDHP lance un appel à la mobilisation

«13 décembre 1998 - 13 décembre 2017, cela fera 19 ans que Norbert ZONGO et ses trois compagnons, son frère Ernest Yembi ZONGO, son ami Blaise ILBOUDO et son chauffeur Abdoulaye NIKIEMA dit Ablassé ont été lâchement assassinés puis brûlés à quelques encablures de Sapouy.

Ce quadruple assassinat d'une rare barbarie a constitué l'élément accélérateur de la lutte révolutionnaire qui a cours jusqu'à ce jour dans notre pays, le Burkina. La lutte de notre peuple, sous la direction du CODMPP créé aux lendemains de cet acte ignoble et de la CCVC, a contribué à l'élargissement des espaces de libertés et à l'éveil de consciences des populations, conduisant à d'importantes victoires dont l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et la résistance héroïque contre le coup d'Etat de septembre 2015.

La commémoration de ce triste anniversaire intervient dans un contexte sociopolitique marqué notamment par :

- un refus de fait des autorités politiques et judiciaires actuelles de faire la lumière sur les nombreux crimes de sang et de crimes économiques qui ont jalonné les longues années de règne du régime COMPAORE et dont elles sont co-auteurs ;

- la persistance et l'aggravation de la cherté de la vie ;

- une montée sans précédent de luttes populaires multiformes pour la justice sociale et la préservation des libertés ;

- une crise sécuritaire particulièrement marquée par des attaques terroristes et rendue plus complexe à résoudre du fait de la présence de forces militaires étrangères sur notre sol, hypothéquant de fait l'affirmation de notre souveraineté.

Au regard d'un tel contexte, le CODMPP et la CCVC, dont le MBDHP est membre, ont décidé de la commémoration de ce triste anniversaire, sous le thème suivant : « Par des actions citoyennes fortes, poursuivons la lutte pour un traitement diligent et sérieux des dossiers de crimes de sang et de crimes économiques, contre la vie chère, pour les libertés et l'indépendance nationale véritable ».

Aussi, notre pays ne doit plus être un eldorado pour des criminels politiques et autres délinquants à col blanc.

Le sacrifice consenti par notre peuple et son sang versé pour la liberté et le progrès social véritables, nous interpellent toutes et tous à plus d'abnégation, d'engagement et de constance dans la lutte contre l'impunité et pour les libertés démocratiques, en vue de la satisfaction des préoccupations et attentes pressantes des populations en matière de justice, de vie chère, de respect des libertés et d'affirmation de notre indépendance nationale.

Pour la journée du 13 décembre 2017, les activités commémoratives suivantes ont été retenues à Ouagadougou :

- 7h : Rassemblement au cimetière de Gounghin pour le dépôt de gerbes de fleurs, le recueillement et l'hommage à Norbert ZONGO et ses compagnons, aux martyrs de l'insurrection populaire et de la résistance au putsch et aux autres victimes ;

- 9h00 : Rassemblement à la place de la nation pour une marche-meeting.

Le MBDHP appelle ses militants et sympathisants, ainsi que l'ensemble des populations du Burkina, à sortir massivement le 13 décembre 2017 et à s'impliquer activement pour la réussite de la commémoration du 19ème anniversaire du drame de Sapouy et pour la satisfaction des attentes pressantes du peuple burkinabè.

- Non à l'impunité des crimes de sang et des crimes économiques !

- En avant pour la vérité et la justice pour tous les crimes de sang et les crimes économiques restés jusqu'ici impunis !

- Vive les peuples conscients et déterminés, en lutte pour leur émancipation politique, économique et sociale !»

Ouagadougou, le 08 décembre 2017

Le Comité exécutif national