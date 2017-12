Afrique: Désigné footballeur africain de l'année par la Bbc - Mohamed Salah double Sadio Mane

« Je voudrais remercier mes coéquipiers (Liverpool) et j'ai aussi fait une bonne saison avec Roma, Mais aussi mes coéquipiers dans l'équipe nationale", a déclaré à BBC Salah. « Depuis que je suis ici, je voulais travailler dur et montrer à tout le monde mon football. Je voulais revenir en Premier League depuis que je suis parti, donc je suis très content », a ajouté l'aillier des Reds après son trophée reçu des mains de son entraîneur Jürgen Klopp.

Mohamed Salah a ajouté son nom à une liste de légendes africaines, telles qu'Abedi Pelé, George Weah, Jay-Jay Okocha et Didier Drogba, pour avoir remporté le trophée du Footballeur Africain BBC de l'Année. Elu hier, lundi 11 décembre, footballeur africain de l'année 2017 par les auditeurs de la BBC, le Pharaon de Liverpool a devancé le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le Guinéen Naby Keita, le Sénégalais Sadio Mané et le Nigérian Victor Moses.

