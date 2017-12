Maroc: Jean-Paul Belmondo bientôt de retour au cinéma

La date d'entrée en tournage n'est pas encore connue. Fabien Onteniente est par ailleurs annoncé sur plusieurs projets dont All Inclusive, 100% bio, et le prochain Astérix en Live action.

Un projet encore mystérieux, dont Fabien Onteniente avait néanmoins donné quelques indices en septembre dernier à nos confrères de Sud Ouest : "Nous discutons avec Jean-Paul Belmondo et sa famille sur un projet de comédie qui me tient à cœur. J'espère que ce rêve va s'accomplir et que je pourrai dire à Jean-Paul : « Action ! ».

C'est le comédien Antoine Duléry qui a officialisé la nouvelle: Jean Paul Belmondo va faire son retour au cinéma. Après près de 10 ans d'absence et la sortie d'Un homme et son chien de Francis Huster, le comédien aurait accepté de tenir le premier rôle d'un film de Fabien Onteniente (Camping, Disco, Turf), actuellement en projet.

