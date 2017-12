Cote d'Ivoire: Innovation - Désormais la météo diffusée à travers les TIC

« Dans le cadre de ce partenariat, Technix proposera aux opérateurs économiques de visualiser et de commander des produits météorologiques mais aussi de proposer des services de messagerie (Sms) et des alertes météorologiques (sur les réseaux sociaux) », a-t-il soutenu.

En vue d'assurer la diffusion des données météorologiques à travers les Technologies de l'information et de la communication (Tic), la Société d'exploitation et de développement, aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam) et l'entreprise Technix ont procédé à la signature d'une convention de partenariat le 8 décembre 2017, à l'immeuble Crae d'Abidjan-Plateau.

Selon Georges Philippe Ezaley, directeur général de la Sodexam, cette signature de convention s'inscrit dans le cadre du partenariat public-privé. « Face aux problèmes climatiques auxquels est confronté le monde entier, l'Etat ivoirien entend faire jouer à la météorologie, son véritable rôle d'activité transversale et de facteur de développement socio-économique au bénéfice de la société. Aussi, à travers cette initiative, nous mettons en œuvre un des objectifs des autorités depuis quelques années autour de la promotion des partenariats public-privé », a-t-il affirmé. Avant de souhaiter une parfaite collaboration et coopération entre la Sodexam (productrice de l'information climatique) et les populations.

Pour Djibré Serges, directeur général du groupe Brava et Technix (intervenant dans le domaine de l'énergie, les télécoms et l'environnement), sa structure se charge de mettre en place un outil efficace qui permettra aux usagers de la Sodexam d'avoir des informations crédibles concernant la météorologie et en rapport avec leur environnement.

Au nom du ministre des Transports, M'Baye Diop, directeurs des transports aériens, s'est félicité de ce projet qui va permettre de vulgariser au mieux l'information météorologique en Côte d'Ivoire.