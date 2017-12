Mauritanie/Sénégal: La Mauritanie est "très honorée" de jouer le match d'ouverture du CHAN

Les travaux du sommet "One Planet Sommit" ont débuté mardi à Paris avec la participation du… Plus »

"Nous avons tenu à organiser chaque année cette cérémonie pour célébrer nos meilleurs joueurs. Et nous voyons qu'elle est désormais inscrite dans l'agenda national", a-t-il souligné, se réjouissant de la présence de quelques légendes du football africain, dont le Camerounais Gérémi Njitap, l'Ivoirien Didier Drogba et le Marocain Nourredine Naybet.

"C'est un grand honneur, à notre avis. Dans une grande compétition, les deux matchs les plus importants sont le match d'ouverture et la finale. Et nous voir jouer ce premier match, c'est la meilleure publicité qu'on pourrait nous faire", a dit le président de la FFRIM.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.