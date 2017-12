Congo-Brazzaville: Comédie - Le Camerounais Nana Ardo se produira à l'espace du trentenaire

L'humoriste camerounais, Nana Ardo, sera sur la scène de l'Espace du trentenaire, le 17 décembre, dans son sketch intitulé Le justicier. Ce spectacle est offert à titre gracieux par le CPGOS (Comite paritaire des œuvres sociales) de Total E& P Congo et l'Espace culturel Yaro.

Mise en scène par l'humoriste lui-même, Le justicier est un ensemble de sketches (mélange de théâtre, de conte et d'humour selon l'artiste) qui dénoncent, avec beaucoup d'humour les mauvais comportements, la corruption et le favoritisme dans le milieu de la justice et qui font que certains jugements soient rendus à l'envers. Cela, à travers l'histoire d'un petit groupe d'hommes de droit qui se retrouve dans un bar.

Les Ponténégrins sont invités à découvrir Nana Ardo, grande figure de l'humour camerounais, qui a su se démarquer et conquérir les cœurs grâce à ses textes profonds et délirants. «L'entrée est libre, mais les adultes doivent se munir d'une pièce d'identité pour avoir accès au site», a précisé Pierre Claver Mabiala, directeur de l'Espace Yaro. Notons que l'ouverture de scène sera assurée par la troupe Les pétroliers du CPGOS et qu'avant Pointe-Noire où il animera aussi des ateliers de théâtre pour enfants, Nana Ardo se produira à l'Institut français de Kinshasa en République démocratique du Congo le 13 décembre.