Cote d'Ivoire: Examens scolaires 2018 - Le point de la DECO sur les inscriptions

Dans une déclaration relative à la clôture des inscriptions aux examens scolaires/session 2018, la direction des examens et concours (Deco) a rappelé la fin des opérations pour ce vendredi 15 décembre 2018.

Au niveau des préinscriptions, indique la Deco, l'effectif des prétendants à la candidature libre est largement en deçà du nombre atteint à cette même date à la session 2017. Tandis qu'au niveau de la validation des candidatures en DREN/DDEN, la situation n'est pas meilleure.

DECLARATION RELATIVE A LA CLÔTURE DES INSCRIPTIONS AUX EXAMENS SCOLAIRES- SESSION 2018

Ouvertes le lundi 16 octobre 2017, les inscriptions aux examens scolaires (CEPE, BEPC, Test d'orientation, Baccalauréat) sur les plateformes AGCP et AGCE prennent fin ce vendredi 15 décembre 2017 à minuit. Un délai de soixante (60) jours a donc été accordé aux établissements scolaires, aux parents d'élèves et aux prétendants à la candidature libre pour accomplir les trois (3) phases du processus: la préinscription, le paiement des droits au trésor et la validation en DREN / DDEN et IEPP.

A quelques jours de la clôture des inscriptions, il est à noter que :

1°) Au niveau des préinscriptions, l'effectif des prétendants à la candidature libre est largement en deçà du nombre atteint à cette même date à la session 2017. C'est le lieu de rappeler à ces derniers que cette étape qui constitue le préalable à toute inscription, relève de leur responsabilité personnelle et qu'elle est gratuite. Il suffit de se rendre sur le site de la DECO : www.men-deco.org pour se préinscrire.

Par ailleurs, chacun des futurs candidats (officiel ou libre) doit imprimer sa fiche de préinscription sur le même site pour s'assurer de l'effectivité de sa présence dans le fichier des préinscrits.

2°) Au niveau de la validation des candidatures en DREN/DDEN, la situation n'est pas meilleure. Un écart important existe également entre le nombre des préinscrits (officiels et libres) et celui des validés.

Cette différence s'explique difficilement dans la mesure où les droits d'examen sont perçus depuis la rentrée scolaire par les établissements et les élèves de 3ème et terminales automatiquement préinscrits sur AGCE dès la synchronisation et ceux de CM2 sur AGCP, dès leur actualisation par l'IEPP. D'ailleurs, la validation progressive a été recommandée à toutes les administrations.

En tout état de cause, la DECO rappelle à tous ceux qui sont impliqués dans le processus des inscriptions que le respect des dates fixées est impératif ; celles-ci s'inscrivent dans une programmation rigoureuse, et déjà communiquée à tous, des activités d'organisation des examens et concours.

Par conséquent, le vendredi 15 décembre 2017 les plateformes AGCE et AGCP seront fermées à minuit et ceux qui n'y seront pas seront forclos pour la session 2018.

Source : Service Communication